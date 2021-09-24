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Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.09.2021
Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:05
2021-09-24T05:05
в мире
украина
берлин (город)
сша
союз 90/зеленые
германия
александр охрименко
северный поток — 2
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под этот проект, считает украинский эксперт Александр Охрименко.Ранее представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф заявил в интервью газете "Известия", что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку 2", если на выборах победит партия "Союз 90/Зеленые". Он указал, что "трудности с поставками природного газа" могут начаться в случае прихода нового правительства в ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября, при участии "Зеленых".Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/lashet-1751541125.html
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в мире, украина, берлин (город), сша, союз 90/зеленые , германия, александр охрименко, северный поток — 2, россия
05:05 24.09.2021
 
Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"

Эксперт Охрименко: ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2" из-за бизнес-интересов

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под этот проект, считает украинский эксперт Александр Охрименко.
"Ничего не поменяется, абсолютно точно. Любой канцлер Германии, даже если придет от оппозиции, будет работать на немецких олигархов. То есть для немецких олигархов. Поэтому в любом случае любой канцлер будет лоббировать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под "Северный поток 2". Выборы ничего не поменяют на этом направлении", - заявил Охрименко РИА Новости.
Ранее представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф заявил в интервью газете "Известия", что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку 2", если на выборах победит партия "Союз 90/Зеленые". Он указал, что "трудности с поставками природного газа" могут начаться в случае прихода нового правительства в ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября, при участии "Зеленых".
Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 23:08В мире
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В миреУкраинаБерлин (город)СШАСоюз 90/ЗеленыеГерманияАлександр ОхрименкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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