https://ria.ru/20210924/potok-1751553471.html

Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"

Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.09.2021

Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"

Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:05

2021-09-24T05:05

2021-09-24T05:05

в мире

украина

берлин (город)

сша

союз 90/зеленые

германия

александр охрименко

северный поток — 2

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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под этот проект, считает украинский эксперт Александр Охрименко.Ранее представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф заявил в интервью газете "Известия", что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку 2", если на выборах победит партия "Союз 90/Зеленые". Он указал, что "трудности с поставками природного газа" могут начаться в случае прихода нового правительства в ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября, при участии "Зеленых".Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/lashet-1751541125.html

украина

берлин (город)

сша

германия

россия

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в мире, украина, берлин (город), сша, союз 90/зеленые , германия, александр охрименко, северный поток — 2, россия