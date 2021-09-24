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В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.09.2021
В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
Бывший заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена принять РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:39
2021-09-24T04:39
в мире
сша
вашингтон (город)
бельгия
джо байден
газпром
дональд трамп
балтийское море
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена принять новые меры для борьбы с "Северным потоком — 2".В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
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в мире, сша, вашингтон (город), бельгия, джо байден, газпром, дональд трамп, балтийское море, северный поток — 2, россия, виктория коутс
04:39 24.09.2021
 
В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"

Экс-замсоветника Трампа: США должны сделать "разрушительной" помощь "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена принять новые меры для борьбы с "Северным потоком — 2".
В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.
"Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь "Северному потоку — 2" экономически разрушительной", — заявила Коутс.
В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.

"Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счет увеличения импорта СПГ из Соединенных Штатов и Египта", — выразила мнение политик.

В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.
Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 18:02
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины
 
В миреСШАВашингтон (город)БельгияДжо БайденГазпромДональд ТрампБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияВиктория Коутс
 
 
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