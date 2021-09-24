https://ria.ru/20210924/potok-1751551957.html

В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"

В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.09.2021

В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"

Бывший заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена принять РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:39

2021-09-24T04:39

2021-09-24T04:39

в мире

сша

вашингтон (город)

бельгия

джо байден

газпром

дональд трамп

балтийское море

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена принять новые меры для борьбы с "Северным потоком — 2".В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

https://ria.ru/20210918/ruiny-1750700503.html

сша

вашингтон (город)

бельгия

балтийское море

россия

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