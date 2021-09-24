https://ria.ru/20210924/posobiya-1751620532.html

На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей

На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2021

На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей

Почти 258 миллиардов рублей направят из федерального бюджета в 2022-2024 годах на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:30

2021-09-24T13:30

2021-09-24T13:39

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Почти 258 миллиардов рублей направят из федерального бюджета в 2022-2024 годах на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 году будет направлено почти 258 миллиардов рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 миллиона детей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

https://ria.ru/20210921/posobiya-1751141947.html

россия

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общество, татьяна голикова, россия