https://ria.ru/20210924/posobiya-1751620532.html
На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей
На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2021
На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей
Почти 258 миллиардов рублей направят из федерального бюджета в 2022-2024 годах на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:30
2021-09-24T13:30
2021-09-24T13:39
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Почти 258 миллиардов рублей направят из федерального бюджета в 2022-2024 годах на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 году будет направлено почти 258 миллиардов рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 миллиона детей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
https://ria.ru/20210921/posobiya-1751141947.html
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общество, татьяна голикова, россия
13:30 24.09.2021 (обновлено: 13:39 24.09.2021)
На пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей
Вице-премьер Голикова: на пособия одиноким родителям выделят почти 258 миллиардов рублей