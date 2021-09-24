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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/pomosch-1751550041.html
"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН
"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН - РИА Новости, 24.09.2021
"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН
Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:06
2021-09-24T03:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) Забиулла Муджахид.По словам замминистра, новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.Как ранее сообщил агентству постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сейчас не обсуждается снятие ограничительных мер СБ ООН. Однако, по его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать, но "не с наскока". Более насущная проблема в сложившейся ситуации — это гуманитарная помощь Афганистану, подчеркнул российский дипломат.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
03:06 24.09.2021 (обновлено: 03:27 24.09.2021)
 
"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН

"Талибан"*: Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) Забиулла Муджахид.

"Она (Россия) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны", — сказал Муджахид.

По словам замминистра, новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.
Как ранее сообщил агентству постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сейчас не обсуждается снятие ограничительных мер СБ ООН. Однако, по его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать, но "не с наскока". Более насущная проблема в сложившейся ситуации — это гуманитарная помощь Афганистану, подчеркнул российский дипломат.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
02:27Захват власти в Афганистане талибами
На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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