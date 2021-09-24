https://ria.ru/20210924/pomosch-1751550041.html

"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН

"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН - РИА Новости, 24.09.2021

"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН

Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:06

2021-09-24T03:06

2021-09-24T03:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

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афганистан

совет безопасности оон

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) Забиулла Муджахид.По словам замминистра, новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.Как ранее сообщил агентству постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сейчас не обсуждается снятие ограничительных мер СБ ООН. Однако, по его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать, но "не с наскока". Более насущная проблема в сложившейся ситуации — это гуманитарная помощь Афганистану, подчеркнул российский дипломат.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751548780.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия