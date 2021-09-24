На Ямале появился первый в Арктике карбоновый полигон
Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Проект поддержан единогласным решением на заседании Экспертного совета под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Участники обсудили дальнейшее расширение сети карбоновых полигонов – пилотного проекта Минобрнауки России по созданию в России единой системы учета движения парниковых газов. Местом расположения первого карбонового полигона в Арктике станет участок, прилегающий к вышке РЛС высотой 198,6 метра в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что "зеленая повестка", в частности, вопросы сокращения углеродного следа, сейчас выходят на первое место во всем мире.
"От решений в этой сфере зависит вектор дальнейшего развития не только нашей страны. В России создается национальная система мониторинга парниковых газов. Благодарен за решение расположить карбоновый полигон на Ямале. Уникальные особенности нашей территории откроют ученым широкие возможности для климатических исследований", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби. Оборудование столь высокой вышки и создание вокруг нее карбонового полигона позволит определять потоки углерода на территории в сотни квадратных километров, включая потоки с урбанизированных территорий – станции Обская, городов Лабытнанги и Салехарда.
"Расположение полигона на северной границе леса и одновременно на южной границе распространения многолетней мерзлоты открывает широкие возможности управления экосистемными потоками парниковых газов, в том числе облесения тундровых участков, регуляцией уровня воды на торфяниках, ограничения нарушения территорий в результате проезда внедорожной техники и выпаса оленей, управления мерзлотной обстановкой", – сказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Глеб Краев. Его слова приводит пресс-служба.