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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210924/poligon-1751629881.html
На Ямале появился первый в Арктике карбоновый полигон
На Ямале появился первый в Арктике карбоновый полигон - РИА Новости, 24.09.2021
На Ямале появился первый в Арктике карбоновый полигон
Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:07
2021-09-24T14:07
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
арктика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона."Проект поддержан единогласным решением на заседании Экспертного совета под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Участники обсудили дальнейшее расширение сети карбоновых полигонов – пилотного проекта Минобрнауки России по созданию в России единой системы учета движения парниковых газов. Местом расположения первого карбонового полигона в Арктике станет участок, прилегающий к вышке РЛС высотой 198,6 метра в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская", - говорится в сообщении.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что "зеленая повестка", в частности, вопросы сокращения углеродного следа, сейчас выходят на первое место во всем мире."От решений в этой сфере зависит вектор дальнейшего развития не только нашей страны. В России создается национальная система мониторинга парниковых газов. Благодарен за решение расположить карбоновый полигон на Ямале. Уникальные особенности нашей территории откроют ученым широкие возможности для климатических исследований", – приводятся в сообщении слова Артюхова.В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби. Оборудование столь высокой вышки и создание вокруг нее карбонового полигона позволит определять потоки углерода на территории в сотни квадратных километров, включая потоки с урбанизированных территорий – станции Обская, городов Лабытнанги и Салехарда."Расположение полигона на северной границе леса и одновременно на южной границе распространения многолетней мерзлоты открывает широкие возможности управления экосистемными потоками парниковых газов, в том числе облесения тундровых участков, регуляцией уровня воды на торфяниках, ограничения нарушения территорий в результате проезда внедорожной техники и выпаса оленей, управления мерзлотной обстановкой", – сказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Глеб Краев. Его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20210915/proekt-1750182304.html
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ямал, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
14:07 24.09.2021
 
На Ямале появился первый в Арктике карбоновый полигон

Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Первый в Арктике карбоновый полигон появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Проект поддержан единогласным решением на заседании Экспертного совета под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Участники обсудили дальнейшее расширение сети карбоновых полигонов – пилотного проекта Минобрнауки России по созданию в России единой системы учета движения парниковых газов. Местом расположения первого карбонового полигона в Арктике станет участок, прилегающий к вышке РЛС высотой 198,6 метра в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:45Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что "зеленая повестка", в частности, вопросы сокращения углеродного следа, сейчас выходят на первое место во всем мире.
"От решений в этой сфере зависит вектор дальнейшего развития не только нашей страны. В России создается национальная система мониторинга парниковых газов. Благодарен за решение расположить карбоновый полигон на Ямале. Уникальные особенности нашей территории откроют ученым широкие возможности для климатических исследований", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби. Оборудование столь высокой вышки и создание вокруг нее карбонового полигона позволит определять потоки углерода на территории в сотни квадратных километров, включая потоки с урбанизированных территорий – станции Обская, городов Лабытнанги и Салехарда.
"Расположение полигона на северной границе леса и одновременно на южной границе распространения многолетней мерзлоты открывает широкие возможности управления экосистемными потоками парниковых газов, в том числе облесения тундровых участков, регуляцией уровня воды на торфяниках, ограничения нарушения территорий в результате проезда внедорожной техники и выпаса оленей, управления мерзлотной обстановкой", – сказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Глеб Краев. Его слова приводит пресс-служба.
Комуникации нефтедобывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:21Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать "Обской причал"
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАрктикаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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