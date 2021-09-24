https://ria.ru/20210924/pobeda-1751690308.html

На Украине назвали три шага для победы над Россией на море

На Украине назвали три шага для победы над Россией

На Украине назвали три шага для победы над Россией на море

Украине нужно выполнить план из трех пунктов для победы над Россией в Черном море, написал вице-адмирал Сергей Гайдук в статье для газеты Telegraf. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:27

2021-09-24T18:27

2021-09-24T18:52

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украина

нато

сергей гайдук

черное море

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украине нужно выполнить план из трех пунктов для победы над Россией в Черном море, написал вице-адмирал Сергей Гайдук в статье для газеты Telegraf.По мнению военачальника, в первую очередь Киев должен создать ведомство, формирующее государственную морскую политику.После этого на Украине нужно привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами.Третий пункт — получить от партнеров новейшие образцы морского вооружения, а затем начать производить их в стране. Гайдук не уточнил, когда может быть достигнута эта цель."Нам нужно быть взаимосовместимыми <...> с НАТО", — заключил он.В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанную технику у других государств. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Помимо этого, Соединенные Штаты выделили украинским партнерам несколько десятков надувных лодок.

https://ria.ru/20210716/flot-1741584217.html

https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html

украина

черное море

россия

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в мире, украина, нато, сергей гайдук, черное море, россия