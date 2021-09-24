https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией

Раскрыт секретный план ЕС по "газовой войне" с Россией

Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией

У Европейского союза есть секретный план "газовой войны" с Россией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-24T16:29

2021-09-24T16:29

2021-09-25T01:37

политика

испания

италия

франция

евросоюз

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152390/60/1523906000_0:119:2700:1638_1920x0_80_0_0_ae26c054894d6f22eb9b743eaf89df88.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У Европейского союза есть секретный план "газовой войны" с Россией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд.По его словам, инициатива принадлежит Мадриду."План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы", — указал колумнист.Как считают авторы документа, колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В этих условиях Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, пытающихся максимально увеличить свою прибыль.Испания предлагает членам ЕС объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в плане, с которым ознакомились журналисты. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет "противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости" газа.Цены на газ на континенте с прошлого года растут и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.Правительства Испании, Италии и Франции приняли чрезвычайные меры, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, среди них — ограничение цен и субсидии. Специалисты считают, что подорожание газа связано с низким уровнем запасов в европейских хранилищах.В ответ на обвинения в недопоставках газа на европейский рынок в "Газпроме" подчеркнули, что выполняют все контрактные обязательства, а объем поставок близок к историческому максимуму. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Россия якобы влияет на стоимость энергоносителей ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/gaz-1751632062.html

https://ria.ru/20210918/ruiny-1750700503.html

испания

италия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, испания, италия, франция, евросоюз, северный поток — 2, россия