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Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией
Раскрыт секретный план ЕС по "газовой войне" с Россией
Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией
У Европейского союза есть секретный план "газовой войны" с Россией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T16:29
2021-09-25T01:37
политика
испания
италия
франция
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У Европейского союза есть секретный план "газовой войны" с Россией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд.По его словам, инициатива принадлежит Мадриду."План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы", — указал колумнист.Как считают авторы документа, колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В этих условиях Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, пытающихся максимально увеличить свою прибыль.Испания предлагает членам ЕС объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в плане, с которым ознакомились журналисты. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет "противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости" газа.Цены на газ на континенте с прошлого года растут и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.Правительства Испании, Италии и Франции приняли чрезвычайные меры, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, среди них — ограничение цен и субсидии. Специалисты считают, что подорожание газа связано с низким уровнем запасов в европейских хранилищах.В ответ на обвинения в недопоставках газа на европейский рынок в "Газпроме" подчеркнули, что выполняют все контрактные обязательства, а объем поставок близок к историческому максимуму. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Россия якобы влияет на стоимость энергоносителей ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/gaz-1751632062.html
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политика, испания, италия, франция, евросоюз, северный поток — 2, россия
16:29 24.09.2021 (обновлено: 01:37 25.09.2021)
 
Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией

Times: у Евросоюза имеется секретный план "газовой войны" с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У Европейского союза есть секретный план "газовой войны" с Россией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд.
По его словам, инициатива принадлежит Мадриду.
"План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы", — указал колумнист.
Как считают авторы документа, колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В этих условиях Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, пытающихся максимально увеличить свою прибыль.
Испания предлагает членам ЕС объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в плане, с которым ознакомились журналисты. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет "противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости" газа.
Газовое оборудование в Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:17Авторы
Российский газ в ЕС нарасхват: поставки рекордные, интерес стабильный
Цены на газ на континенте с прошлого года растут и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.
Правительства Испании, Италии и Франции приняли чрезвычайные меры, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, среди них — ограничение цен и субсидии. Специалисты считают, что подорожание газа связано с низким уровнем запасов в европейских хранилищах.
В ответ на обвинения в недопоставках газа на европейский рынок в "Газпроме" подчеркнули, что выполняют все контрактные обязательства, а объем поставок близок к историческому максимуму. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Россия якобы влияет на стоимость энергоносителей ради запуска "Северного потока — 2".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 18:02
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины
 
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