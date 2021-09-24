https://ria.ru/20210924/pentagon-1751725258.html
Пентагон заявил о невозможности расширить военные контакты с Россией
Пентагон заявил о невозможности расширить военные контакты с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
Пентагон заявил о невозможности расширить военные контакты с Россией
Американское законодательство ограничивает возможности для взаимодействия с российскими военными, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:59
2021-09-24T22:59
2021-09-24T23:36
сша
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Американское законодательство ограничивает возможности для взаимодействия с российскими военными, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.На брифинге он прокомментировал интервью председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, выступившего за расширение военных контактов с Москвой.Как указал Кирби, Пентагон приостановил сотрудничество с Россией из-за ее "агрессивных действий на Украине" — как по политическим соображениям, так и по букве закона."Соответственно наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций", — пояснил он.В качестве примера Кирби привел контакты по поводу Сирии."Я уверен, что генерал Милли хорошо осведомлен об этих ограничениях <...>. Министр (обороны США Ллойд Остин. — Прим. ред.) уверен, что председатель будет продолжать коммуникации и деконфликтинг с российскими военными в пределах этих границ", — добавил Кирби.О целесообразности расширения военных контактов с Россией Милли высказался в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс по пути на родину из Финляндии, где он встречался с российским коллегой Валерием Герасимовым.Как ранее заявлял Владимир Путин, Москва не собирается ни на кого нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html
https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html
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сша, министерство обороны сша, россия, джон кирби, ллойд остин, марк милли
22:59 24.09.2021 (обновлено: 23:36 24.09.2021)
Пентагон заявил о невозможности расширить военные контакты с Россией
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: закон не позволяет расширить военные контакты с Россией