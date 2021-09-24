https://ria.ru/20210924/pensiya-1751644936.html

Пенсия по старости в 2022 году составит 18 521 рубль

Пенсия по старости в 2022 году составит 18 521 рубль - РИА Новости, 24.09.2021

Пенсия по старости в 2022 году составит 18 521 рубль

В 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:09

2021-09-24T15:09

2021-09-24T22:19

общество

татьяна голикова

антон котяков

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.По ее словам, это предусмотрено проектом Пенсионного фонда "с ростом в рамках тех параметров, которые предусмотрены бюджетом".Как указала Голикова, размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям россиян с 1 февраля проиндексируют на 5,8% в 2022-м, а в 2023-м и 2024 году — на четыре процента. Это затронет около 14,5 миллиона человек.Как ранее в интервью РИА Новости заявил глава Минтруда Антон Котяков, в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

https://ria.ru/20210923/indeksatsiya-1751489973.html

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общество, татьяна голикова, антон котяков, россия