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В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"
В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации" - РИА Новости, 24.09.2021
В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"
Участники сессии ПАСЕ могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом "Спутник V", сообщили РИА Новости в ассамблее, комментируя... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:39
2021-09-24T13:55
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
в мире
страсбург
госдума рф
здоровье - общество
петр толстой
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники сессии ПАСЕ могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом "Спутник V", сообщили РИА Новости в ассамблее, комментируя сложившуюся ситуацию с российской делегацией.Накануне член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также написал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно"."Официальные посетители помещений Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные государствами-членами Совета Европы, в том числе вакцину "Спутник", - сказали в ПАСЕ."Всех посетителей просят заполнить "Форму декларации Covid", в которой они подтверждают, что они либо вакцинированы одной из этих вакцин, либо у них отрицательный тест на Covid, либо они вылечились от Covid", - добавили в ассамблее.Там пояснили, что "посетители действительно могут войти в здания Совета Европы, если они могут показать отрицательный результат ПЦР" (сделанный не менее чем за 72 часа до посещения) или отрицательный тест на антиген (сделанный не менее чем за 48 часов до посещения)."Обычные меры гигиены распространяются и на всех, кто находится в помещении", - добавили в ассамблее.
https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html
https://ria.ru/20210923/delegatsiya-1751510971.html
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парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире, страсбург, госдума рф, здоровье - общество, петр толстой, россия, владимир круглый
13:39 24.09.2021 (обновлено: 13:55 24.09.2021)
 
В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"

ПАСЕ: для посещения подходят все вакцины, одобренные в Совете Европы, включая "Спутник V"

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия ПАСЕ
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники сессии ПАСЕ могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом "Спутник V", сообщили РИА Новости в ассамблее, комментируя сложившуюся ситуацию с российской делегацией.
Накануне член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также написал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:58
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
"Официальные посетители помещений Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные государствами-членами Совета Европы, в том числе вакцину "Спутник", - сказали в ПАСЕ.
"Всех посетителей просят заполнить "Форму декларации Covid", в которой они подтверждают, что они либо вакцинированы одной из этих вакцин, либо у них отрицательный тест на Covid, либо они вылечились от Covid", - добавили в ассамблее.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:12
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ
Там пояснили, что "посетители действительно могут войти в здания Совета Европы, если они могут показать отрицательный результат ПЦР" (сделанный не менее чем за 72 часа до посещения) или отрицательный тест на антиген (сделанный не менее чем за 48 часов до посещения).
"Обычные меры гигиены распространяются и на всех, кто находится в помещении", - добавили в ассамблее.
 
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыВ миреСтрасбургГосдума РФЗдоровье - ОбществоПетр ТолстойРоссияВладимир Круглый
 
 
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