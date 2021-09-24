https://ria.ru/20210924/pase-1751622500.html

В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"

В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации" - РИА Новости, 24.09.2021

В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"

Участники сессии ПАСЕ могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом "Спутник V", сообщили РИА Новости в ассамблее, комментируя... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:39

2021-09-24T13:39

2021-09-24T13:55

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совет европы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники сессии ПАСЕ могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом "Спутник V", сообщили РИА Новости в ассамблее, комментируя сложившуюся ситуацию с российской делегацией.Накануне член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также написал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно"."Официальные посетители помещений Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные государствами-членами Совета Европы, в том числе вакцину "Спутник", - сказали в ПАСЕ."Всех посетителей просят заполнить "Форму декларации Covid", в которой они подтверждают, что они либо вакцинированы одной из этих вакцин, либо у них отрицательный тест на Covid, либо они вылечились от Covid", - добавили в ассамблее.Там пояснили, что "посетители действительно могут войти в здания Совета Европы, если они могут показать отрицательный результат ПЦР" (сделанный не менее чем за 72 часа до посещения) или отрицательный тест на антиген (сделанный не менее чем за 48 часов до посещения)."Обычные меры гигиены распространяются и на всех, кто находится в помещении", - добавили в ассамблее.

https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html

https://ria.ru/20210923/delegatsiya-1751510971.html

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парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире, страсбург, госдума рф, здоровье - общество, петр толстой, россия, владимир круглый