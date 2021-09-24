https://ria.ru/20210924/pase-1751599337.html
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой - РИА Новости, 24.09.2021
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:20
2021-09-24T12:20
2021-09-24T12:45
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
россия
европа
госдума рф
петр толстой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в пятницу глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Причиной этого решения, по словам Толстого, стала "вакцинная дискриминация", которой подвергли российскую делегацию, ограничив передвижение по городу."На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций – украинцами, прибалтами и другими", - отметил Толстой.Осенняя сессия ПАСЕ начнется в понедельник, 27 сентября.
https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html
страсбург
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02434d4afd0baa5ad711869cfebd9209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентская ассамблея совета европы, страсбург, россия, европа, госдума рф, петр толстой
12:20 24.09.2021 (обновлено: 12:45 24.09.2021)
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой
Депутат Толстой: российская делегация будет дистанционно следить за осенней сессией ПАСЕ