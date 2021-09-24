https://ria.ru/20210924/pase-1751599337.html

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой - РИА Новости, 24.09.2021

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:20

2021-09-24T12:20

2021-09-24T12:45

парламентская ассамблея совета европы

страсбург

россия

европа

госдума рф

петр толстой

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в пятницу глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Причиной этого решения, по словам Толстого, стала "вакцинная дискриминация", которой подвергли российскую делегацию, ограничив передвижение по городу."На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций – украинцами, прибалтами и другими", - отметил Толстой.Осенняя сессия ПАСЕ начнется в понедельник, 27 сентября.

https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html

страсбург

россия

европа

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парламентская ассамблея совета европы, страсбург, россия, европа, госдума рф, петр толстой