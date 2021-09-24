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Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой - РИА Новости, 24.09.2021
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:20
2021-09-24T12:45
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
россия
европа
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в пятницу глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Причиной этого решения, по словам Толстого, стала "вакцинная дискриминация", которой подвергли российскую делегацию, ограничив передвижение по городу."На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций – украинцами, прибалтами и другими", - отметил Толстой.Осенняя сессия ПАСЕ начнется в понедельник, 27 сентября.
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парламентская ассамблея совета европы, страсбург, россия, европа, госдума рф, петр толстой
12:20 24.09.2021 (обновлено: 12:45 24.09.2021)
 
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ, заявил Толстой

Депутат Толстой: российская делегация будет дистанционно следить за осенней сессией ПАСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и будет следить за работой дистанционно, сообщил в пятницу глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Причиной этого решения, по словам Толстого, стала "вакцинная дискриминация", которой подвергли российскую делегацию, ограничив передвижение по городу.
"На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций – украинцами, прибалтами и другими", - отметил Толстой.
Осенняя сессия ПАСЕ начнется в понедельник, 27 сентября.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:58
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
 
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыСтрасбургРоссияЕвропаГосдума РФПетр Толстой
 
 
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