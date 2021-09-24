https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса - РИА Новости, 24.09.2021
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говоря о развитии пандемии коронавируса, отметил, что все будет... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:57
2021-09-24T16:57
2021-09-24T16:57
распространение коронавируса
здоровье - общество
чарльз дарвин
российский еврейский конгресс
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говоря о развитии пандемии коронавируса, отметил, что все будет зависеть от эволюции возбудителя, но как он будет меняться, никто не знает."Все зависит от того, как пойдет эволюция возбудителя. Если вы мне скажете, как пойдет эволюция возбудителя, я вам сразу отвечу, что будет дальше", - сказал Гинцбург в ходе прямой видеотрансляции, организованной в соцсетях Российским еврейским конгрессом.По его словам, как пойдет эволюция возбудителя, "могут ответить только два человека... - это Господь Бог и Чарльз Дарвин, а больше никто".
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751667236.html
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здоровье - общество, чарльз дарвин, российский еврейский конгресс, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса
Гинцбург: как пойдет эволюция возбудителя коронавируса могут ответить только Бог и Дарвин