https://ria.ru/20210924/otravlenie-1751631808.html

В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет

В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет

Московский школьник попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы напугать мать, запретившую ему сидеть в интернете, рассказал РИА Новости в пятницу источник в РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:16

2021-09-24T14:16

2021-09-24T15:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московский школьник попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы напугать мать, запретившую ему сидеть в интернете, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.Согласно данным источника, вечером в четверг в одну из московских больниц доставили 16-летнего юношу с улицы 800-летия Москвы после попытки суицида."Со слов матери несовершеннолетнего, юноша так решил напугать женщину из-за того, что та запретила ему пользоваться дома интернетом", - сказал собеседник агентства.В настоящее время правоохранители по данному факту проводят проверку.

https://ria.ru/20201122/samoubiystvo-1585769877.html

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751233866.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва