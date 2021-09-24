https://ria.ru/20210924/otravlenie-1751631808.html
В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет
В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет
Московский школьник попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы напугать мать, запретившую ему сидеть в интернете, рассказал РИА Новости в пятницу источник в РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:16
2021-09-24T14:16
2021-09-24T15:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московский школьник попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы напугать мать, запретившую ему сидеть в интернете, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.Согласно данным источника, вечером в четверг в одну из московских больниц доставили 16-летнего юношу с улицы 800-летия Москвы после попытки суицида."Со слов матери несовершеннолетнего, юноша так решил напугать женщину из-за того, что та запретила ему пользоваться дома интернетом", - сказал собеседник агентства.В настоящее время правоохранители по данному факту проводят проверку.
https://ria.ru/20201122/samoubiystvo-1585769877.html
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происшествия, москва
14:16 24.09.2021 (обновлено: 15:30 24.09.2021)
В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета на интернет
В Москве школьник попытался покончить с собой из-за запрета от матери сидеть в интернете