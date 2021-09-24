https://ria.ru/20210924/oshibka-1751548444.html

В Италии назвали санкции против России ошибкой

В Италии назвали санкции против России ошибкой - РИА Новости, 24.09.2021

В Италии назвали санкции против России ошибкой

Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:16

2021-09-24T02:16

2021-09-24T02:29

в мире

италия

европа

еврокомиссия

газпром

алексей миллер

венето

северный поток — 2

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит европейскому рынку, заявил РИА Новости депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.Ранее, как сообщило Польское радио, группа евродепутатов потребовала от ЕК расследования действий российской компании в связи с ростом цен на голубое топливо. Политики в своем письме заявили о подозрениях, что "Газпром" якобы ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего повышаются цены на него, а затем и счета за электроэнергию для европейских потребителей, и все это "с целью получить согласие" на запуск "Северного потока — 2".По его словам, призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным", поскольку именно ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", которые оказывают на экономику блока "эффект бумеранга".Вальдегамбери напомнил, что Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы — в том числе, из государств ЕС.Цены на газ в Европе бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября достигала 72 процентов, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751224905.html

https://ria.ru/20210923/mid-1751535466.html

италия

европа

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россия

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в мире, италия, европа, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, венето, северный поток — 2, европарламент, россия