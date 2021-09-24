02:16 24.09.2021 (обновлено: 02:29 24.09.2021)
В Италии назвали санкции против России ошибкой
Итальянский политик Вальдегамбери: рост цен на газ стал результатом санкций против России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит европейскому рынку, заявил РИА Новости депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.
Ранее, как сообщило Польское радио, группа евродепутатов потребовала от ЕК расследования действий российской компании в связи с ростом цен на голубое топливо. Политики в своем письме заявили о подозрениях, что "Газпром" якобы ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего повышаются цены на него, а затем и счета за электроэнергию для европейских потребителей, и все это "с целью получить согласие" на запуск "Северного потока — 2".
"В ответ на призыв европейских парламентариев я бы хотел сказать, что скачок цен на газ и коллапс агропищевого экспорта стали результатами ошибочных решений и санкций ЕС", — сказал Вальдегамбери.
По его словам, призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным", поскольку именно ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", которые оказывают на экономику блока "эффект бумеранга".
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Вальдегамбери напомнил, что Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы — в том числе, из государств ЕС.
"Благодаря нашим санкциям Россия, если и не достигла самообеспечения, то определенно сократила зависимость от пищевого импорта. Сельскохозяйственный экспорт Италии за последние семь лет потерял миллиарды долларов. Это вина России или абсурдной политики ЕС?" — сказал он.
Цены на газ в Европе бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября достигала 72 процентов, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.