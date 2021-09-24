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В Италии назвали санкции против России ошибкой
В Италии назвали санкции против России ошибкой - РИА Новости, 24.09.2021
В Италии назвали санкции против России ошибкой
Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:16
2021-09-24T02:29
в мире
италия
европа
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
венето
северный поток — 2
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит европейскому рынку, заявил РИА Новости депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.Ранее, как сообщило Польское радио, группа евродепутатов потребовала от ЕК расследования действий российской компании в связи с ростом цен на голубое топливо. Политики в своем письме заявили о подозрениях, что "Газпром" якобы ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего повышаются цены на него, а затем и счета за электроэнергию для европейских потребителей, и все это "с целью получить согласие" на запуск "Северного потока — 2".По его словам, призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным", поскольку именно ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", которые оказывают на экономику блока "эффект бумеранга".Вальдегамбери напомнил, что Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы — в том числе, из государств ЕС.Цены на газ в Европе бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября достигала 72 процентов, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
https://ria.ru/20210922/gaz-1751224905.html
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в мире, италия, европа, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, венето, северный поток — 2, европарламент, россия
02:16 24.09.2021 (обновлено: 02:29 24.09.2021)
 
В Италии назвали санкции против России ошибкой

Итальянский политик Вальдегамбери: рост цен на газ стал результатом санкций против России

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит европейскому рынку, заявил РИА Новости депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.
Ранее, как сообщило Польское радио, группа евродепутатов потребовала от ЕК расследования действий российской компании в связи с ростом цен на голубое топливо. Политики в своем письме заявили о подозрениях, что "Газпром" якобы ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего повышаются цены на него, а затем и счета за электроэнергию для европейских потребителей, и все это "с целью получить согласие" на запуск "Северного потока — 2".

"В ответ на призыв европейских парламентариев я бы хотел сказать, что скачок цен на газ и коллапс агропищевого экспорта стали результатами ошибочных решений и санкций ЕС", — сказал Вальдегамбери.

По его словам, призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным", поскольку именно ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", которые оказывают на экономику блока "эффект бумеранга".
Объекты газопровода Ямал — Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 01:54
США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе
Вальдегамбери напомнил, что Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы — в том числе, из государств ЕС.

"Благодаря нашим санкциям Россия, если и не достигла самообеспечения, то определенно сократила зависимость от пищевого импорта. Сельскохозяйственный экспорт Италии за последние семь лет потерял миллиарды долларов. Это вина России или абсурдной политики ЕС?" — сказал он.

Цены на газ в Европе бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября достигала 72 процентов, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 21:29
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В миреИталияЕвропаЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерВенетоСеверный поток — 2ЕвропарламентРоссия
 
 
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