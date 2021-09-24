Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"
Орбиту МКС в пятницу понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) в пятницу будет уменьшена на 1,2 километра перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки художественного фильма "Вызов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 24 сентября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС намечается включить в 17.38 мск. Ожидается, что они проработают 47,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,2 километра и составит 419,98 километра.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" отметил, что данная операция проводится с целью обеспечения баллистических условий для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" и приземления "Союза МС-18".
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Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда". Тогда средняя высота орбиты станции была увеличена на 750 метров.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.