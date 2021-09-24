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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210924/orbita-1751548612.html
Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"
Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа" - РИА Новости, 24.09.2021
Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) в пятницу будет уменьшена на 1,2 километра перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:20
2021-09-24T02:20
хочу стать космонавтом
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) в пятницу будет уменьшена на 1,2 километра перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки художественного фильма "Вызов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 24 сентября", - сказал собеседник агентства.По его словам, двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС намечается включить в 17.38 мск. Ожидается, что они проработают 47,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,2 километра и составит 419,98 километра.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" отметил, что данная операция проводится с целью обеспечения баллистических условий для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" и приземления "Союза МС-18".Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда". Тогда средняя высота орбиты станции была увеличена на 750 метров.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210922/manipulyator-1751368082.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
02:20 24.09.2021
 
Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"

Орбиту МКС в пятницу понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) в пятницу будет уменьшена на 1,2 километра перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки художественного фильма "Вызов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 24 сентября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС намечается включить в 17.38 мск. Ожидается, что они проработают 47,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,2 километра и составит 419,98 километра.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" отметил, что данная операция проводится с целью обеспечения баллистических условий для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" и приземления "Союза МС-18".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 19:38
Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС
Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 сентября также с помощью двигателей модуля "Звезда". Тогда средняя высота орбиты станции была увеличена на 750 метров.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 20:03
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
 
Хочу стать космонавтомБайконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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