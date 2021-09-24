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Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
Ограничения со стороны США и ЕС в отношении вакцин против COVID-19 из России и Китая создают новую форму неравенства, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:22
2021-09-24T04:22
распространение коронавируса
в мире
сша
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мид мексики
латинская америка
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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Ограничения со стороны США и ЕС в отношении вакцин против COVID-19 из России и Китая создают новую форму неравенства, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на министерском заседании Альянса за многосторонность в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Чиновник отметил, что вакцинация напрямую связана с восстановлением экономик и личным доходом людей в Латинской Америке. Непризнание отдельных вакцин и последующие ограничения со стороны ряда стран Эбрард назвал одним из факторов углубления гендерного неравенства - по его словам, 60% женщин Латинской Америки имели доступ к вакцинам из Китая и России.Глава мексиканского МИД подчеркнул, что эти аспекты должны быть учтены при принятии решений "в ЕС и других странах" в ближайшие недели и месяцы.
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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, мид мексики, латинская америка, россия, марсело луис эбрард, коронавирус в россии
04:22 24.09.2021
 
Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России

Глава МИД Мексики Эбрард: ограничения по вакцинам из России и КНР создают неравенство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руках коробку с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Ограничения со стороны США и ЕС в отношении вакцин против COVID-19 из России и Китая создают новую форму неравенства, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на министерском заседании Альянса за многосторонность в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Я поделюсь с вами предложением и обеспокоенностью по поводу геополитической реальности, с которой мы сталкиваемся в области вакцинации и доступа к вакцинам, потому что в Латинской Америке и Карибском бассейне почти 50% населения были вакцинированы вакцинами из Китая и России, а не вакцинами из США и Европы. Потому что доступ к вакцинам был таким. Так что, если мы принимаем решение и делаем различия между вакцинами по признаку признания со стороны ВОЗ, мы создаем новое неравенство - не только в доступе к вакцинам, который уже демонстрирует впечатляющее неравенство, но и в новой форме", - сказал Эбрард, видео его выступления предоставил СМИ МИД Мексики.
Чиновник отметил, что вакцинация напрямую связана с восстановлением экономик и личным доходом людей в Латинской Америке. Непризнание отдельных вакцин и последующие ограничения со стороны ряда стран Эбрард назвал одним из факторов углубления гендерного неравенства - по его словам, 60% женщин Латинской Америки имели доступ к вакцинам из Китая и России.
Глава мексиканского МИД подчеркнул, что эти аспекты должны быть учтены при принятии решений "в ЕС и других странах" в ближайшие недели и месяцы.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООНМИД МексикиЛатинская АмерикаРоссияМарсело Луис ЭбрардКоронавирус в России
 
 
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