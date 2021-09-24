Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России

"Я поделюсь с вами предложением и обеспокоенностью по поводу геополитической реальности, с которой мы сталкиваемся в области вакцинации и доступа к вакцинам, потому что в Латинской Америке и Карибском бассейне почти 50% населения были вакцинированы вакцинами из Китая и России, а не вакцинами из США и Европы. Потому что доступ к вакцинам был таким. Так что, если мы принимаем решение и делаем различия между вакцинами по признаку признания со стороны ВОЗ, мы создаем новое неравенство - не только в доступе к вакцинам, который уже демонстрирует впечатляющее неравенство, но и в новой форме", - сказал Эбрард, видео его выступления предоставил СМИ МИД Мексики.