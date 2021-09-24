https://ria.ru/20210924/obstrel-1751725140.html

Лагерь турецкой армии на севере Ирака подвергся обстрелу, сообщили СМИ

Лагерь турецкой армии на севере Ирака подвергся обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2021

Лагерь турецкой армии на севере Ирака подвергся обстрелу, сообщили СМИ

Лагерь турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T22:49

2021-09-24T22:49

2021-09-24T22:49

в мире

мосул

курдистан (иран)

найнава (мухафаза)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лагерь турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности."Расположенный к северу от Мосула лагерь "Зелькан", в котором дислоцирована турецкая армия, подвергся ракетному обстрелу. Пять ракет упали около лагеря, три из них взорвались, две остальные нет", - сообщил источник агентства.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210923/siriya-1751392304.html

мосул

курдистан (иран)

найнава (мухафаза)

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в мире, мосул, курдистан (иран), найнава (мухафаза)