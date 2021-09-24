https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html

Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли

Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли - РИА Новости, 24.09.2021

Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли

Традиционно покупать доллары или евро выгодно, когда рубль к ним укрепляется, а продавать — когда, напротив, российская валюта слабеет. Но есть и другие... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:25

2021-09-24T03:25

2021-09-24T03:25

экономика

рубль

доллар

россия

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Традиционно покупать доллары или евро выгодно, когда рубль к ним укрепляется, а продавать — когда, напротив, российская валюта слабеет. Но есть и другие тонкости, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.По его словам, точно предсказать, когда именно рубль прыгнет в ту или иную сторону, почти невозможно, но есть определенные закономерности.Как правило, ближе к концу каждого месяца, в двадцатых числах, компании продают валютную выручку, чтобы приобрести рубли для осуществления налоговых выплат. Это фактор поддержки со стороны налогового периода.“При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций Российской Федерации и другие”, — объяснил инвестиционный стратег.

https://ria.ru/20210923/rubl-1751390932.html

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экономика, рубль, доллар, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций