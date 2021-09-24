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Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли
Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли - РИА Новости, 24.09.2021
Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли
Традиционно покупать доллары или евро выгодно, когда рубль к ним укрепляется, а продавать — когда, напротив, российская валюта слабеет. Но есть и другие... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:25
2021-09-24T03:25
2021-09-24T03:25
экономика
рубль
доллар
россия
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Традиционно покупать доллары или евро выгодно, когда рубль к ним укрепляется, а продавать — когда, напротив, российская валюта слабеет. Но есть и другие тонкости, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.По его словам, точно предсказать, когда именно рубль прыгнет в ту или иную сторону, почти невозможно, но есть определенные закономерности.Как правило, ближе к концу каждого месяца, в двадцатых числах, компании продают валютную выручку, чтобы приобрести рубли для осуществления налоговых выплат. Это фактор поддержки со стороны налогового периода.“При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций Российской Федерации и другие”, — объяснил инвестиционный стратег.
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экономика, рубль, доллар, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций
Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли
Экономист Бахтин: покупать доллары часто бывает выгодно в двадцатых числах каждого месяца