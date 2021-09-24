12:15 24.09.2021 (обновлено: 12:25 24.09.2021)
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме
"Новые люди" объявили состав фракции в ГД, среди депутатов будут Нечаев и Авксентьева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредвыборный съезд партии "Новые Люди" в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена обладателей всех 13 мандатов, включая лидеров федерального списка Алексея Нечаева и Сардану Авксентьеву.
По итогам голосования партия "Новые люди" получили 5,32% голосов по федеральному избирательному округу, что позволяет им получить 13 мест в Госдуме. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в ГД.
По данным источника, от мандата Госдумы откажутся Сергей Кусмаков (Краснодар), Денис Шитов и Олег Исаев (оба - Пермь). Уточняется, что Кусмаков откажется от мандата ради работы в законодательном собрании Краснодарского края. Его мандат в ГД перейдет к Владиславу Даванкову.
Шитов и следующий за ним по списку Исаев откажутся от работы в Госдуме ради депутатства в законодательном собрании Пермского края, мандат получит Сергей Чудаев, добавил источник.
Таким образом, депутатами Госдумы от партии "Новые люди" станут 13 человек: лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева, Владислав Даванков (Краснодар), Александр Демин (Екатеринбург), Сергей Чудаев (Ижевск), Сангаджи Тарбаев (Москва), Георгий Арапов (Иркутск), Максим Гулин (Челябинск), Амир Хамитов (Московская область), Владимир Плякин (Самара), Ксения Горячева (Санкт-Петербург), Григорий Шилкин (Архангельск), Роза Чемерис (Приморье).