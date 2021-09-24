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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/novye_lyudi-1751598244.html
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме - РИА Новости, 24.09.2021
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме
Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:15
2021-09-24T12:25
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
партия "новые люди"
сардана авксентьева
сангаджи тарбаев
алексей нечаев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена обладателей всех 13 мандатов, включая лидеров федерального списка Алексея Нечаева и Сардану Авксентьеву.По итогам голосования партия "Новые люди" получили 5,32% голосов по федеральному избирательному округу, что позволяет им получить 13 мест в Госдуме. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в ГД.По данным источника, от мандата Госдумы откажутся Сергей Кусмаков (Краснодар), Денис Шитов и Олег Исаев (оба - Пермь). Уточняется, что Кусмаков откажется от мандата ради работы в законодательном собрании Краснодарского края. Его мандат в ГД перейдет к Владиславу Даванкову.Шитов и следующий за ним по списку Исаев откажутся от работы в Госдуме ради депутатства в законодательном собрании Пермского края, мандат получит Сергей Чудаев, добавил источник.Таким образом, депутатами Госдумы от партии "Новые люди" станут 13 человек: лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева, Владислав Даванков (Краснодар), Александр Демин (Екатеринбург), Сергей Чудаев (Ижевск), Сангаджи Тарбаев (Москва), Георгий Арапов (Иркутск), Максим Гулин (Челябинск), Амир Хамитов (Московская область), Владимир Плякин (Самара), Ксения Горячева (Санкт-Петербург), Григорий Шилкин (Архангельск), Роза Чемерис (Приморье).
https://ria.ru/20210919/vybory-1750855596.html
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политика, госдума рф, партия "новые люди", сардана авксентьева, сангаджи тарбаев, алексей нечаев
12:15 24.09.2021 (обновлено: 12:25 24.09.2021)
 
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме

"Новые люди" объявили состав фракции в ГД, среди депутатов будут Нечаев и Авксентьева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредвыборный съезд партии "Новые Люди" в Москве
Предвыборный съезд партии Новые Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена обладателей всех 13 мандатов, включая лидеров федерального списка Алексея Нечаева и Сардану Авксентьеву.
По итогам голосования партия "Новые люди" получили 5,32% голосов по федеральному избирательному округу, что позволяет им получить 13 мест в Госдуме. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в ГД.
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии Новые люди Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 22:09Выборы в Государственную думу
Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму
По данным источника, от мандата Госдумы откажутся Сергей Кусмаков (Краснодар), Денис Шитов и Олег Исаев (оба - Пермь). Уточняется, что Кусмаков откажется от мандата ради работы в законодательном собрании Краснодарского края. Его мандат в ГД перейдет к Владиславу Даванкову.
Шитов и следующий за ним по списку Исаев откажутся от работы в Госдуме ради депутатства в законодательном собрании Пермского края, мандат получит Сергей Чудаев, добавил источник.
Таким образом, депутатами Госдумы от партии "Новые люди" станут 13 человек: лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева, Владислав Даванков (Краснодар), Александр Демин (Екатеринбург), Сергей Чудаев (Ижевск), Сангаджи Тарбаев (Москва), Георгий Арапов (Иркутск), Максим Гулин (Челябинск), Амир Хамитов (Московская область), Владимир Плякин (Самара), Ксения Горячева (Санкт-Петербург), Григорий Шилкин (Архангельск), Роза Чемерис (Приморье).
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФПартия "Новые люди"Сардана АвксентьеваСангаджи ТарбаевАлексей Нечаев
 
 
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