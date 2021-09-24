https://ria.ru/20210924/novye_lyudi-1751598244.html

"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме

"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме - РИА Новости, 24.09.2021

"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме

Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:15

2021-09-24T12:15

2021-09-24T12:25

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

партия "новые люди"

сардана авксентьева

сангаджи тарбаев

алексей нечаев

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три лидера территориальных групп "Новых людей" откажутся от мандатов депутатов Госдумы, сообщили РИА Новости источник, близкий к партии, назвавший имена обладателей всех 13 мандатов, включая лидеров федерального списка Алексея Нечаева и Сардану Авксентьеву.По итогам голосования партия "Новые люди" получили 5,32% голосов по федеральному избирательному округу, что позволяет им получить 13 мест в Госдуме. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в ГД.По данным источника, от мандата Госдумы откажутся Сергей Кусмаков (Краснодар), Денис Шитов и Олег Исаев (оба - Пермь). Уточняется, что Кусмаков откажется от мандата ради работы в законодательном собрании Краснодарского края. Его мандат в ГД перейдет к Владиславу Даванкову.Шитов и следующий за ним по списку Исаев откажутся от работы в Госдуме ради депутатства в законодательном собрании Пермского края, мандат получит Сергей Чудаев, добавил источник.Таким образом, депутатами Госдумы от партии "Новые люди" станут 13 человек: лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева, Владислав Даванков (Краснодар), Александр Демин (Екатеринбург), Сергей Чудаев (Ижевск), Сангаджи Тарбаев (Москва), Георгий Арапов (Иркутск), Максим Гулин (Челябинск), Амир Хамитов (Московская область), Владимир Плякин (Самара), Ксения Горячева (Санкт-Петербург), Григорий Шилкин (Архангельск), Роза Чемерис (Приморье).

https://ria.ru/20210919/vybory-1750855596.html

https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

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политика, госдума рф, партия "новые люди", сардана авксентьева, сангаджи тарбаев, алексей нечаев