https://ria.ru/20210924/novergiya-1751627154.html

В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений

В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений - РИА Новости, 24.09.2021

В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений

Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу 16.00 (17.00 мск) субботы и вернуться к привычной жизни, сообщила на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:59

2021-09-24T13:59

2021-09-24T14:02

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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу 16.00 (17.00 мск) субботы и вернуться к привычной жизни, сообщила на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг."С завтрашнего дня мы снимаем большинство национальных ограничений. Так что теперь мы более или менее возвращаемся к той жизни, которая существовала до пандемии, но я не думаю, что все будет как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни", - сказала Сульберг в эфире телекомпании NRK.Она отметила, что в стране первую дозу вакцины получили более 90% населения старше 18 лет, ожидается, что процесс вакцинации этой категории завершится в течение ближайших двух недель.По данным института национального благосостояния Норвегии, пандемию в королевстве удалось взять под контроль. Жителям больше не нужно будет соблюдать требование о социальном дистанцировании, нет ограничений по количеству участников массовых мероприятий, однако в случае выявления заболевания карантин необходимо соблюдать. При этом ряд ограничений сохраняется при въезде в страну.

https://ria.ru/20210920/gretsiya-1751008917.html

https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html

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в мире, норвегия, здоровье - общество, коронавирус covid-19