https://ria.ru/20210924/novergiya-1751627154.html
В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений
В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений - РИА Новости, 24.09.2021
В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений
Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу 16.00 (17.00 мск) субботы и вернуться к привычной жизни, сообщила на... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:59
2021-09-24T13:59
2021-09-24T14:02
в мире
норвегия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155252/81/1552528109_213:0:2384:1221_1920x0_80_0_0_f5d481cdee8493ed72d2e4041a33c1c0.jpg
МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу 16.00 (17.00 мск) субботы и вернуться к привычной жизни, сообщила на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг."С завтрашнего дня мы снимаем большинство национальных ограничений. Так что теперь мы более или менее возвращаемся к той жизни, которая существовала до пандемии, но я не думаю, что все будет как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни", - сказала Сульберг в эфире телекомпании NRK.Она отметила, что в стране первую дозу вакцины получили более 90% населения старше 18 лет, ожидается, что процесс вакцинации этой категории завершится в течение ближайших двух недель.По данным института национального благосостояния Норвегии, пандемию в королевстве удалось взять под контроль. Жителям больше не нужно будет соблюдать требование о социальном дистанцировании, нет ограничений по количеству участников массовых мероприятий, однако в случае выявления заболевания карантин необходимо соблюдать. При этом ряд ограничений сохраняется при въезде в страну.
https://ria.ru/20210920/gretsiya-1751008917.html
https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/81/1552528109_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e21a6e75d0157412b1f8ce03746a4c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:59 24.09.2021 (обновлено: 14:02 24.09.2021)
В Норвегии с субботы снимают большинство антиковидных ограничений
Премьер Норвегии Сульберг: с субботы снимается большинство ограничений из-за COVID-19
МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости.
Власти Норвегии
приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу 16.00 (17.00 мск) субботы и вернуться к привычной жизни, сообщила на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг.
"С завтрашнего дня мы снимаем большинство национальных ограничений. Так что теперь мы более или менее возвращаемся к той жизни, которая существовала до пандемии, но я не думаю, что все будет как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни", - сказала Сульберг в эфире телекомпании NRK.
Она отметила, что в стране первую дозу вакцины получили более 90% населения старше 18 лет, ожидается, что процесс вакцинации этой категории завершится в течение ближайших двух недель.
По данным института национального благосостояния Норвегии, пандемию в королевстве удалось взять под контроль. Жителям больше не нужно будет соблюдать требование о социальном дистанцировании, нет ограничений по количеству участников массовых мероприятий, однако в случае выявления заболевания карантин необходимо соблюдать. При этом ряд ограничений сохраняется при въезде в страну.