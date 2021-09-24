https://ria.ru/20210924/novatek-1751584209.html

"Новатэк" не получал запросов от США по задержанию Джитвэя

"Новатэк" не получал запросов от США по задержанию Джитвэя - РИА Новости, 24.09.2021

"Новатэк" не получал запросов от США по задержанию Джитвэя

"Новатэк" не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно заместителя председателя правления, финансового директора Марка... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:20

2021-09-24T11:20

2021-09-24T11:32

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Новатэк" не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно заместителя председателя правления, финансового директора Марка Джитвэя, арест топ-менеджера не скажется на деятельности компании, заявили журналистам в пресс-службе "Новатэка"."В "Новатэке" не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося", - сообщили в пресс-службе."Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании", - подчеркнули в "Новатэке".Как сообщил ранее минюст США, Джитвэй арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.По утверждению американского минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации, заявляет ведомство.Судебные слушания по делу Джитвэя, согласно документам суда во Флориде, продолжатся в пятницу в 10.00 по местному времени (17.00 мск). Прокуроры потребовали установить залог за освобождение обвиняемого до суда в 80 миллионов долларов, отметив, что он является гражданином не только США, но также России и Италии.

https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html

https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html

сша

флорида

россия

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экономика, сша, новатэк, флорида, россия