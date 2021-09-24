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Задержанный в США зампред правления "Новатэка" не обращался в посольство
Задержанный в США зампред правления "Новатэка" не обращался в посольство - РИА Новости, 24.09.2021
Задержанный в США зампред правления "Новатэка" не обращался в посольство
Имеющий российское гражданство зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй, арестованный во Флориде по делу о неуплате налогов, не обращался в дипучреждения РФ за РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:10
2021-09-24T01:10
в мире
сша
флорида
новатэк
россия
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Имеющий российское гражданство зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй, арестованный во Флориде по делу о неуплате налогов, не обращался в дипучреждения РФ за консульской помощью.Как сообщил ранее минюст США, Джитвэй арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах, вскоре он предстанет перед судом. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
https://ria.ru/20210922/sud-1751366119.html
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в мире, сша, флорида, новатэк, россия
01:10 24.09.2021
 
Задержанный в США зампред правления "Новатэка" не обращался в посольство

Задержанный в США зампред правления "Новатэка" не обращался в посольство России за помощью

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Имеющий российское гражданство зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй, арестованный во Флориде по делу о неуплате налогов, не обращался в дипучреждения РФ за консульской помощью.
"За консульской помощью он пока не обращался", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США.
Как сообщил ранее минюст США, Джитвэй арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах, вскоре он предстанет перед судом. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
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