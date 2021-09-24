20:31 24.09.2021 (обновлено: 22:10 24.09.2021)
Цена нефти марки Brent достигла максимума за три года
Цена нефти марки Brent поднялась выше 78 долларов за баррель впервые с октября 2018 года
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стоимость нефти Brent преодолела отметку в 78 долларов за баррель впервые с 29 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста. Так, по состоянию на 20:03 мск ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,13%, до 78,12 доллара за баррель, на WTI — на 1,11%, до 74,11 доллара за баррель.
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К концу рабочей недели инвесторы склонны больше обращать внимание на позитивные факторы рынка, такие как перспективы спроса и восстановление рынка.
"Если взглянуть на нефтяной спрос, отсутствие новых локдаунов в Европе, устойчивое восстановление автомобильных поездок в Китае и отмену запрета США на въезд иностранных туристов с ноября 2021 года, то это улучшает перспективы роста в ближайшие кварталы", — цитирует аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson) газета The Wall Street Journal.
Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, число действующих нефтяных буровых установок увеличилось на десять, до 421 агрегата.
На фоне растущей нефти рубль также перешел к небольшому укреплению к доллару и евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 20:36 мск пятницы снижался на семь копеек, до 72,77 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 85,27 рубля.
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