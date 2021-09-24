https://ria.ru/20210924/nasilie-1751608251.html
В Кремле призвали серьезно обсудить ограничение контента со сценами насилия
В Кремле призвали серьезно обсудить ограничение контента со сценами насилия - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле призвали серьезно обсудить ограничение контента со сценами насилия
В Кремле считают, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, поскольку психологами доказано, что такой контент может... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:46
2021-09-24T12:46
2021-09-24T13:29
общество
пермь
дмитрий песков
россия
новости культуры
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, поскольку психологами доказано, что такой контент может провоцировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно: нахождение в доступе - даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя - кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее. Да, это провоцирует <...> состояние с психологической точки зрения. В этом плане - да, это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения об ограничения контента со сценами насилия в связи с ЧП в Перми.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли, более 40 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок.
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общество, пермь, дмитрий песков, россия, новости культуры
12:46 24.09.2021 (обновлено: 13:29 24.09.2021)
В Кремле призвали серьезно обсудить ограничение контента со сценами насилия
В Кремле считают, что нужно серьезно обсуждать ограничение контента со сценами насилия