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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/narkotrafik-1751554936.html
Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком
Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 24.09.2021
Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком
Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:09
2021-09-24T06:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.По его словам, мир и стабильность в регионе в интересах России и других стран. При этом Муджахид отметил, что для Афганистана важно невмешательство в его внутренние дела, прекращение контрабанды оружия и вывоза из страны средств, полученных нелегальным путем, а также возвращение тех средств, что уже были вывезены.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210924/pomosch-1751550041.html
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в мире, талибан, афганистан, россия
06:09 24.09.2021 (обновлено: 06:12 24.09.2021)
 
Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком

Замминистра Муджахид: "Талибан"* рассчитывает на помощь России в борьбе с наркотрафиком

© AP Photo / Allauddin KhanСбор мака в Кандагаре, Афганистан
Сбор мака в Кандагаре, Афганистан - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Allauddin Khan
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Мы стремимся прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана в другие страны. Дай бог, мы блокируем все пути. Также выращивание конопли в Афганистане является серьезной проблемой. Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу этому. В этих вопросах многие страны, включая Россию, могут помочь в ликвидации путей контрабанды",- сказал Муджахид.
По его словам, мир и стабильность в регионе в интересах России и других стран. При этом Муджахид отметил, что для Афганистана важно невмешательство в его внутренние дела, прекращение контрабанды оружия и вывоза из страны средств, полученных нелегальным путем, а также возвращение тех средств, что уже были вывезены.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 03:06Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* призвал Россию помочь со снятием санкций ООН
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанРоссия
 
 
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