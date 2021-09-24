06:09 24.09.2021 (обновлено: 06:12 24.09.2021)
Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком
Замминистра Муджахид: "Талибан"* рассчитывает на помощь России в борьбе с наркотрафиком
© AP Photo / Allauddin KhanСбор мака в Кандагаре, Афганистан
© AP Photo / Allauddin Khan
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Мы стремимся прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана в другие страны. Дай бог, мы блокируем все пути. Также выращивание конопли в Афганистане является серьезной проблемой. Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу этому. В этих вопросах многие страны, включая Россию, могут помочь в ликвидации путей контрабанды",- сказал Муджахид.
По его словам, мир и стабильность в регионе в интересах России и других стран. При этом Муджахид отметил, что для Афганистана важно невмешательство в его внутренние дела, прекращение контрабанды оружия и вывоза из страны средств, полученных нелегальным путем, а также возвращение тех средств, что уже были вывезены.
*Террористическая организация, запрещенная в России.