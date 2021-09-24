https://ria.ru/20210924/narkotrafik-1751554936.html

Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком

Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 24.09.2021

Талибы выразили надежду на помощь России в борьбе с наркотрафиком

Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T06:09

2021-09-24T06:09

2021-09-24T06:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/141085/90/1410859095_0:57:1600:957_1920x0_80_0_0_dd2381a53444a6ceaad0ce2c0683ce0d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.По его словам, мир и стабильность в регионе в интересах России и других стран. При этом Муджахид отметил, что для Афганистана важно невмешательство в его внутренние дела, прекращение контрабанды оружия и вывоза из страны средств, полученных нелегальным путем, а также возвращение тех средств, что уже были вывезены.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210924/pomosch-1751550041.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, россия