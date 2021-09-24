https://ria.ru/20210924/narkotiki-1751567268.html

ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию

ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию - РИА Новости, 24.09.2021

ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию

ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в "теневом интернете" (даркнете), сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:46

2021-09-24T09:46

2021-09-24T12:34

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в "теневом интернете" (даркнете), сообщил Центр общественных связей службы.Отмечается, что силовики задержали пять участников преступного сообщества на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей, а также Краснодарского края. В их числе организатор производства и каналов сбыта, координировавший противоправную деятельность из Турции.Кроме того, ранее в Рузском районе Московской области обнаружили подпольную нарколабораторию, где могли производить более 500 килограммов веществ в месяц. Оперативники изъяли свыше 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тонны прекурсоров и 22 тонны химических реактивов. Обвиняемых заключили под стражу.Летом ФСБ совместно с ФТС, Минобороны и Росгвардией провели операцию "Звезда Каспия — 2021", направленную на перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов через страны Каспийского бассейна. По ее итогам задержали более двухсот человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/domodedovo-1751502546.html

россия

московская область (подмосковье)

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, московская область (подмосковье)