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ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию
ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию - РИА Новости, 24.09.2021
ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию
ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в "теневом интернете" (даркнете), сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:46
2021-09-24T12:34
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в "теневом интернете" (даркнете), сообщил Центр общественных связей службы.Отмечается, что силовики задержали пять участников преступного сообщества на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей, а также Краснодарского края. В их числе организатор производства и каналов сбыта, координировавший противоправную деятельность из Турции.Кроме того, ранее в Рузском районе Московской области обнаружили подпольную нарколабораторию, где могли производить более 500 килограммов веществ в месяц. Оперативники изъяли свыше 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тонны прекурсоров и 22 тонны химических реактивов. Обвиняемых заключили под стражу.Летом ФСБ совместно с ФТС, Минобороны и Росгвардией провели операцию "Звезда Каспия — 2021", направленную на перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов через страны Каспийского бассейна. По ее итогам задержали более двухсот человек.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, московская область (подмосковье)
09:46 24.09.2021 (обновлено: 12:34 24.09.2021)
 
ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию

ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию и их продажи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов распространения синтетических наркотиков в "теневом интернете" (даркнете), сообщил Центр общественных связей службы.
Отмечается, что силовики задержали пять участников преступного сообщества на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей, а также Краснодарского края. В их числе организатор производства и каналов сбыта, координировавший противоправную деятельность из Турции.
Кроме того, ранее в Рузском районе Московской области обнаружили подпольную нарколабораторию, где могли производить более 500 килограммов веществ в месяц.
Оперативники изъяли свыше 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тонны прекурсоров и 22 тонны химических реактивов. Обвиняемых заключили под стражу.
Летом ФСБ совместно с ФТС, Минобороны и Росгвардией провели операцию "Звезда Каспия — 2021", направленную на перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов через страны Каспийского бассейна. По ее итогам задержали более двухсот человек.
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:28В России
В "Домодедово" пассажир пытался провезти наркотики в кошельке
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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