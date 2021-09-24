https://ria.ru/20210924/napadenie-1751585610.html

В религиозных вузах рассказали о мерах защиты от нападений

В религиозных вузах рассказали о мерах защиты от нападений - РИА Новости, 24.09.2021

В религиозных вузах рассказали о мерах защиты от нападений

Правила поведения при нападениях изучаются в духовных высших учебных заведениях в РФ, также ведется профилактика случаев, подобных ЧП в Перми, в сетевой... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:25

2021-09-24T11:25

2021-09-24T11:25

религия

пермь

рафик мухаметшин

русская православная церковь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правила поведения при нападениях изучаются в духовных высших учебных заведениях в РФ, также ведется профилактика случаев, подобных ЧП в Перми, в сетевой активности студентов, рассказали РИА Новости представители конфессиональных образовательных структур.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 43 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок."Большинство наших вузов, духовных семинарий, академий - это закрытые учебные заведения, которые находятся в территориях монастырей, в каких-то случаях - в исторических церковных комплексах. В любом случае это территории, на которые нет свободного допуска и прохода. Именно с точки зрения такого внешнего режима - он, конечно, существует. Безусловно, в них нет людей с автоматами, которые бы охраняли - мы еще не живем в такой ситуации и, надеюсь, не будем жить. Риск есть для всех - и в метро, и в детском саду", - рассказал председатель учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.По его словам, как и во всех высших учебных заведениях, в вузах и семинариях РПЦ изучаются основы безопасности жизнедеятельности, в которых присутствуют темы, связанные с внешними террористическими угрозами, и правила поведения в случае нападения. "Психология также есть в учебном курсе, и различные моменты, связанные с психологией человека и адекватным реагированием, также входят в план наших вузов", - заверил он.Ректор Российского исламского института (РИИ), председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин рассказал, что и исламские учебные заведения придерживаются требований безопасности и предпринимают все возможное для того, чтобы вооруженные люди не оказались на территории учебного заведения."Естественно, с одной стороны, мы пытаемся технически оснащать вуз, чтобы случайных людей не было. Что касается работы со студентами, то, конечно, у нас (в Российском исламском институте) штатный был психолог, но потом мы отказались от этого, решив, что, может быть, сами преподаватели религиозных дисциплин могут более эффективно работать, поскольку в данном случае для студента, для верующего человека, очень важно, чтобы до него доносили доводы из Священного писания, из Корана, и хадисов", - сообщил ректор РИИ.Для верующего человека, тем более студента исламского вуза, необходимо понимание того, что никто не имеет права покушаться на чужую жизнь, полагает Мухаметшин. "Это один из постулатов ислама: если Всевышний дает жизнь, только Всевышний может ее отбирать, человек не может лишать человека его жизни. С этой точки зрения, конечно, у нормального адекватного мусульманина и в мыслях не может быть покушения на чужую жизнь", - сказал он.По его мнению, влияние на возникновение подобных ЧП оказывают и пространство негативной информации в интернете, и влияние извне, и общее психологическое состояние современной молодежи, и даже ситуация с коронавирусом, когда многие вынуждены во время учебы проводить много времени в сети."Наш проректор по воспитательной работе, старосты - они видят, как наши студенты выходят в интернет-пространство, на каких сайтах, в каких чатах наши студенты работают. В этом плане мы, конечно, в силу своих возможностей, своими силами и силами студсовета, пытаемся выявить, чтобы не было подозрительного в общении по интернету наших студентов. Это в какой-то степени, может быть, работа по профилактике", - подытожил глава Совета исламского образования.

https://ria.ru/20200217/1564876071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/perm-1751345997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, рафик мухаметшин, русская православная церковь, россия, стрельба в пермском госуниверситете