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В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях
В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.09.2021
В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях
ГУМВД Москвы из-за распространения призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:39
2021-09-24T15:39
2021-09-24T15:58
москва
гумвд москвы
общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ГУМВД Москвы из-за распространения призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности, говорится в сообщении столичного главка МВД."ГУ МВД России по г. Москве предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях в связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы", - отмечает главк."За противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части города к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что полиция продолжает устанавливать людей, посетивших акцию. За участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность, попытки их провести будут расцениваться как угроза общественному порядку, акции будут "немедленно пресекаться", сообщают в главке.
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РИА Новости
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москва, гумвд москвы, общество
15:39 24.09.2021 (обновлено: 15:58 24.09.2021)
В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях
ГУ МВД по Москве: попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ГУМВД Москвы из-за распространения призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности, говорится в сообщении столичного главка МВД.
"ГУ МВД России по г. Москве
предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях в связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы", - отмечает главк.
"За противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части города к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция продолжает устанавливать людей, посетивших акцию. За участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность, попытки их провести будут расцениваться как угроза общественному порядку, акции будут "немедленно пресекаться", сообщают в главке.