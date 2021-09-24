https://ria.ru/20210924/mvd-1751652344.html

В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.09.2021

В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

ГУМВД Москвы из-за распространения призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:39

2021-09-24T15:39

2021-09-24T15:58

москва

гумвд москвы

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ГУМВД Москвы из-за распространения призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности, говорится в сообщении столичного главка МВД."ГУ МВД России по г. Москве предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях в связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы", - отмечает главк."За противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части города к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что полиция продолжает устанавливать людей, посетивших акцию. За участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность, попытки их провести будут расцениваться как угроза общественному порядку, акции будут "немедленно пресекаться", сообщают в главке.

https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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