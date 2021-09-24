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Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт
Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт - РИА Новости, 24.09.2021
Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт
Депутаты мурманского городского совета на очередном заседании приняли решение направить 1,3 миллиарда рублей дополнительных доходов этого года на нужды сфер... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:38
2021-09-24T10:38
общество
мурманск
алексей веллер
евгений никора
россия
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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Депутаты мурманского городского совета на очередном заседании приняли решение направить 1,3 миллиарда рублей дополнительных доходов этого года на нужды сфер образования, культуры, спорта и городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мурманской мэрии."Особое внимание депутатского корпуса направлено на формирование бюджета. В этом году объем доходов увеличился более чем на 1,3 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены на такие важнейшие сферы, как образование, культура, спорт и городское хозяйство", – отметил глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев, слова которого приводит пресс-служба.По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, после негативного эффекта, оказанного пандемией, финансовая ситуация в Мурманске выправляется, что позволяет направить средства на первоочередные нужды, связанные с реализацией стратегии "На Севере – жить!" на территории областного центра."Повышение доходной части бюджетной базы говорит о том, что и на региональном, и на муниципальном уровнях меры поддержки инвестиционных проектов, создание территории опережающего развития "Столица Арктики", регистрация резидентов Арктической зоны РФ дают положительный результат", - пояснил Никора.По традиции, в преддверии очередной годовщины со дня основания города Мурманска, которая отмечается 4 октября, депутаты принимают решение о присвоении высокого звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска". В этом году его удостоился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Борисович Веллер."В прошлом Алексей Веллер – депутат городского Совета и глава муниципального образования город Мурманск. Он внес огромный вклад в развитие столицы Заполярья. Это и строительство социального жилья, благоустройство общественных территорий, создание новых спортивных и культурных объектов и учреждений", – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.
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общество, мурманск, алексей веллер, евгений никора, россия
10:38 24.09.2021
 
Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт

Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт

© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Депутаты мурманского городского совета на очередном заседании приняли решение направить 1,3 миллиарда рублей дополнительных доходов этого года на нужды сфер образования, культуры, спорта и городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мурманской мэрии.
"Особое внимание депутатского корпуса направлено на формирование бюджета. В этом году объем доходов увеличился более чем на 1,3 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены на такие важнейшие сферы, как образование, культура, спорт и городское хозяйство", – отметил глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев, слова которого приводит пресс-служба.
По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, после негативного эффекта, оказанного пандемией, финансовая ситуация в Мурманске выправляется, что позволяет направить средства на первоочередные нужды, связанные с реализацией стратегии "На Севере – жить!" на территории областного центра.
"Повышение доходной части бюджетной базы говорит о том, что и на региональном, и на муниципальном уровнях меры поддержки инвестиционных проектов, создание территории опережающего развития "Столица Арктики", регистрация резидентов Арктической зоны РФ дают положительный результат", - пояснил Никора.
По традиции, в преддверии очередной годовщины со дня основания города Мурманска, которая отмечается 4 октября, депутаты принимают решение о присвоении высокого звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска". В этом году его удостоился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Борисович Веллер.
"В прошлом Алексей Веллер – депутат городского Совета и глава муниципального образования город Мурманск. Он внес огромный вклад в развитие столицы Заполярья. Это и строительство социального жилья, благоустройство общественных территорий, создание новых спортивных и культурных объектов и учреждений", – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 16:25Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Мурманской области
 
ОбществоМурманскАлексей ВеллерЕвгений НикораРоссия
 
 
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