https://ria.ru/20210924/murmansk-1751576254.html

Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт

Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт - РИА Новости, 24.09.2021

Мурманск направит дополнительные 1,3 миллиарда рублей на соцсферу и спорт

Депутаты мурманского городского совета на очередном заседании приняли решение направить 1,3 миллиарда рублей дополнительных доходов этого года на нужды сфер... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:38

2021-09-24T10:38

2021-09-24T10:38

общество

мурманск

алексей веллер

евгений никора

россия

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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Депутаты мурманского городского совета на очередном заседании приняли решение направить 1,3 миллиарда рублей дополнительных доходов этого года на нужды сфер образования, культуры, спорта и городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мурманской мэрии."Особое внимание депутатского корпуса направлено на формирование бюджета. В этом году объем доходов увеличился более чем на 1,3 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены на такие важнейшие сферы, как образование, культура, спорт и городское хозяйство", – отметил глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев, слова которого приводит пресс-служба.По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, после негативного эффекта, оказанного пандемией, финансовая ситуация в Мурманске выправляется, что позволяет направить средства на первоочередные нужды, связанные с реализацией стратегии "На Севере – жить!" на территории областного центра."Повышение доходной части бюджетной базы говорит о том, что и на региональном, и на муниципальном уровнях меры поддержки инвестиционных проектов, создание территории опережающего развития "Столица Арктики", регистрация резидентов Арктической зоны РФ дают положительный результат", - пояснил Никора.По традиции, в преддверии очередной годовщины со дня основания города Мурманска, которая отмечается 4 октября, депутаты принимают решение о присвоении высокого звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска". В этом году его удостоился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Борисович Веллер."В прошлом Алексей Веллер – депутат городского Совета и глава муниципального образования город Мурманск. Он внес огромный вклад в развитие столицы Заполярья. Это и строительство социального жилья, благоустройство общественных территорий, создание новых спортивных и культурных объектов и учреждений", – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

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общество, мурманск, алексей веллер, евгений никора, россия