https://ria.ru/20210924/mova-1751589785.html

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на невыполнение закона о мове

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на невыполнение закона о мове - РИА Новости, 24.09.2021

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на невыполнение закона о мове

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался, что украинские театры не выполняют нормы языкового закона, среди нарушений РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:43

2021-09-24T11:43

2021-09-24T11:43

в мире

ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах

украина

киев

харьков

львов

одесса

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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался, что украинские театры не выполняют нормы языкового закона, среди нарушений - отсутствие субтитров и звукового перевода в спектаклях на иностранном языке.Он сообщил, что в июле вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является украинский, а театральное представление на другом языке должно сопровождаться субтитрами."Мы проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящихся к сфере управления минкульта... По состоянию на 1 сентября 2021 года полностью проводились представления на государственным языке только в двух театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в котором все 309 спектаклей были выполнены на государственном языке, и Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были также выполнены на украинском", - цитирует языкового омбудсмена пресс-служба в Facebook.По его данным, еще три театра - два в Киеве и один во Львове - соблюдают нормы закона, сопровождая театральное представление на другом языке субтитрами или звуковым переводом. В то же время эти меры не везде соблюдаются в Одессе и Харькове."По театрам, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты мероприятия государственного контроля по применению государственного языка", - добавил Креминь.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20210123/zhaloby-1594272200.html

https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html

https://ria.ru/20210715/inter-1741401476.html

украина

киев

харьков

львов

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах, украина, киев, харьков, львов, одесса