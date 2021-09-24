https://ria.ru/20210924/monastyr-1751725950.html
Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии
Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии - РИА Новости, 24.09.2021
Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии
Священный синод Русской православной церкви ликвидировал Покровский женский монастырь в Удмуртии, насельницы которого ушли в раскол. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:06
2021-09-24T23:06
2021-09-24T23:10
данилов
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русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви ликвидировал Покровский женский монастырь в Удмуртии, насельницы которого ушли в раскол."Признать определение Священного Синода от 16 июля 1993 года (журнал № 67) об открытии Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики утратившим силу в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе", - говорится в журналах заседания синода, опубликованных на сайте РПЦ.Заседание прошло 23 и 24 сентября в Даниловом монастыре в Москве. Синод также освободил монахиню Наталью (Спиридонову) от должности настоятельницы этого монастыря.
https://ria.ru/20210924/svyaschenniki-1751678754.html
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данилов, балезинский район, москва, русская православная церковь
23:06 24.09.2021 (обновлено: 23:10 24.09.2021)
Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии
Священный синод РПЦ закрыл ушедший в раскол Покровский женский монастырь в Удмуртии