https://ria.ru/20210924/monastyr-1751725950.html

Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии

Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии - РИА Новости, 24.09.2021

Синод РПЦ закрыл ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии

Священный синод Русской православной церкви ликвидировал Покровский женский монастырь в Удмуртии, насельницы которого ушли в раскол. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T23:06

2021-09-24T23:06

2021-09-24T23:10

данилов

балезинский район

москва

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви ликвидировал Покровский женский монастырь в Удмуртии, насельницы которого ушли в раскол."Признать определение Священного Синода от 16 июля 1993 года (журнал № 67) об открытии Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики утратившим силу в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе", - говорится в журналах заседания синода, опубликованных на сайте РПЦ.Заседание прошло 23 и 24 сентября в Даниловом монастыре в Москве. Синод также освободил монахиню Наталью (Спиридонову) от должности настоятельницы этого монастыря.

https://ria.ru/20210924/svyaschenniki-1751678754.html

данилов

балезинский район

москва

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данилов, балезинский район, москва, русская православная церковь