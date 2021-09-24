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В Белоруссии возбудили новое дело из-за найденного без сознания мигранта
В Белоруссии возбудили новое дело из-за найденного без сознания мигранта - РИА Новости, 24.09.2021
В Белоруссии возбудили новое дело из-за найденного без сознания мигранта
Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заведомого оставления в опасности мигранта, насильно выдворенного Польшей на... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:33
2021-09-24T09:33
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заведомого оставления в опасности мигранта, насильно выдворенного Польшей на белорусскую территорию.В среду государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики доставили на границу Белоруссии избитого мигранта из Ирака без сознания, его госпитализировали. Белорусский Следственный комитет тогда возбудил дело о заведомом оставлении в опасности мигранта."Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "заведомое оставление в опасности" уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Там отмечается, что днем 19 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе вблизи белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Мужчина лежал на земле в без сознания, после оказания первой медицинской помощи доставлен в реанимацию."Придя в сознание, мужчина рассказал следователю, о том, что на территории Республики Польша его вместе с друзьями, задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Произошедшее помнит смутно, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать медиков, однако получил отказ, после чего потерял сознание", - говорится в сообщении.Согласно ему, в рамках уголовного дела допрошен лечащий врач пострадавшего, который пояснил, что мужчина доставлен в тяжелом состоянии с явными признаками переохлаждения, что было крайне опасным для его жизни и здоровья, промедление в госпитализации хотя бы на час могло привести к летальному исходу.Правоохранители провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "В настоящее время планируется направление просьбы об оказании правовой помощи в компетентные органы Республики Польша", - заявили в СК.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко
09:33 24.09.2021
 
В Белоруссии возбудили новое дело из-за найденного без сознания мигранта

СК Белоруссии возбудил новое дело из-за найденного на границе мигранта без сознания

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заведомого оставления в опасности мигранта, насильно выдворенного Польшей на белорусскую территорию.
В среду государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики доставили на границу Белоруссии избитого мигранта из Ирака без сознания, его госпитализировали. Белорусский Следственный комитет тогда возбудил дело о заведомом оставлении в опасности мигранта.
"Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "заведомое оставление в опасности" уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отмечается, что днем 19 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе вблизи белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Мужчина лежал на земле в без сознания, после оказания первой медицинской помощи доставлен в реанимацию.
"Придя в сознание, мужчина рассказал следователю, о том, что на территории Республики Польша его вместе с друзьями, задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Произошедшее помнит смутно, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать медиков, однако получил отказ, после чего потерял сознание", - говорится в сообщении.
Согласно ему, в рамках уголовного дела допрошен лечащий врач пострадавшего, который пояснил, что мужчина доставлен в тяжелом состоянии с явными признаками переохлаждения, что было крайне опасным для его жизни и здоровья, промедление в госпитализации хотя бы на час могло привести к летальному исходу.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. "В настоящее время планируется направление просьбы об оказании правовой помощи в компетентные органы Республики Польша", - заявили в СК.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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