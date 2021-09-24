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Суд по делу МН17 не заслушал обвиняемых по видеосвязи, заявил юрист МУС
Суд по делу МН17 не заслушал обвиняемых по видеосвязи, заявил юрист МУС - РИА Новости, 24.09.2021
Суд по делу МН17 не заслушал обвиняемых по видеосвязи, заявил юрист МУС
Суд в Нидерландах по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины должен был использовать все возможности заслушать... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:06
2021-09-24T10:06
в мире
киев
москва
дмитрий песков
международный уголовный суд
mh17. расследование
россия
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины должен был использовать все возможности заслушать обвиняемых, учитывая серьезность дела, в том числе по видеосвязи, чего сделано не было, сказал РИА Новости ведущий юрист Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, профессор Амстердамского университета (UvA) Герт-Ян Кнопс.Проходящий по делу в качестве обвиняемого гражданин РФ Сергей Дубинский в октябре 2020 году через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В интервью РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф заявила, что для этого фигурант напрямую должен обратиться к суду.Что же касается дачи показаний по видеосвязи, как заявлял прокурор Тейс Бергер еще в марте 2020 года, у обвиняемых по делу MH17 не будет такой возможности, поскольку это запрещено для дел, в которых есть жертвы."Голландское процессуальное право допускает возможность, чтобы свидетель или обвиняемый давали показания по видеосвязи. Кроме того, работая адвокатом защиты в Международном уголовном суде в Гааге, я убедился в том, что суд регулярно разрешает свидетелям быть заслушанными по видеосвязи. Учитывая серьезность дела MH17 и поставленные на карту интересы, (судебные - ред.) власти Нидерландов, безусловно, должны были до конца использовать эти возможности", - сказал Кнопс.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210916/mh17-1750336524.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, международный уголовный суд, mh17. расследование, россия
10:06 24.09.2021
 
Суд по делу МН17 не заслушал обвиняемых по видеосвязи, заявил юрист МУС

Юрист МУС Герт-Ян Кнопс: суд по делу МН17 не заслушал обвиняемых по видеосвязи

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины должен был использовать все возможности заслушать обвиняемых, учитывая серьезность дела, в том числе по видеосвязи, чего сделано не было, сказал РИА Новости ведущий юрист Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, профессор Амстердамского университета (UvA) Герт-Ян Кнопс.
Проходящий по делу в качестве обвиняемого гражданин РФ Сергей Дубинский в октябре 2020 году через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В интервью РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф заявила, что для этого фигурант напрямую должен обратиться к суду.
Что же касается дачи показаний по видеосвязи, как заявлял прокурор Тейс Бергер еще в марте 2020 года, у обвиняемых по делу MH17 не будет такой возможности, поскольку это запрещено для дел, в которых есть жертвы.
"Голландское процессуальное право допускает возможность, чтобы свидетель или обвиняемый давали показания по видеосвязи. Кроме того, работая адвокатом защиты в Международном уголовном суде в Гааге, я убедился в том, что суд регулярно разрешает свидетелям быть заслушанными по видеосвязи. Учитывая серьезность дела MH17 и поставленные на карту интересы, (судебные - ред.) власти Нидерландов, безусловно, должны были до конца использовать эти возможности", - сказал Кнопс.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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