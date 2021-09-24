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Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству
Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству - РИА Новости, 24.09.2021
Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству
Открытие в 2019 году станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро стало драйвером для строительства на прилегающих... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:34
2021-09-24T15:22
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новая москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. Открытие в 2019 году станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро стало драйвером для строительства на прилегающих территориях более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, за последние два года здесь построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 90 тысяч "квадратов" жилья по реновации.Он добавил, что не только метро, но и новые дороги служат мощным стимулом к развитию районов, в которые они приходят. На прилегающей к Сокольнической линии территории было построено более 17 километров автомобильных дорог.Заммэра напомнил, что в районе строится крупнейший административно-деловой центр "Коммунарка". На участке 550 гектаров предполагается возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости.
https://realty.ria.ru/20210804/metro-1744315290.html
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андрей бочкарев, коммунарка (москва), новая москва, стройкомплекс москвы
12:34 24.09.2021 (обновлено: 15:22 24.09.2021)
 

Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: "Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы". 29 октября 2018
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. Открытие в 2019 году станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро стало драйвером для строительства на прилегающих территориях более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.
"Четыре станции на юге Сокольнической линии метро стали настоящим катализатором развития поселений Московский, Сосенское и поселка Коммунарка новой Москвы, а также дали импульс целому ряду новых строительных проектов. С открытием станций метро в прилегающих к ним районах появились новые жилые кварталы, объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры", – рассказал он.
По словам заммэра, за последние два года здесь построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 90 тысяч "квадратов" жилья по реновации.
"Москва придерживается комплексной застройки территории, поэтому вместе с жильем было построено 16 объектов социальной инфраструктуры, в том числе девять детских садов, шесть школ и один объект здравоохранения", – отметил Бочкарёв.
Он добавил, что не только метро, но и новые дороги служат мощным стимулом к развитию районов, в которые они приходят. На прилегающей к Сокольнической линии территории было построено более 17 километров автомобильных дорог.
Заммэра напомнил, что в районе строится крупнейший административно-деловой центр "Коммунарка". На участке 550 гектаров предполагается возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости.
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:29
В Москве к 2024 году откроют 24 новые станции метро
 
Андрей БочкаревКоммунарка (Москва)Новая МоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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