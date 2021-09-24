https://ria.ru/20210924/metro-1751603354.html

Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству

Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству - РИА Новости, 24.09.2021

Бочкарев: продление метро в Коммунарку дало стимул к строительству

Открытие в 2019 году станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро стало драйвером для строительства на прилегающих... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:34

2021-09-24T12:34

2021-09-24T15:22

андрей бочкарев

коммунарка (москва)

новая москва

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/30/1531703069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a11f341474c9b3aeca3e840597433776.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. Открытие в 2019 году станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро стало драйвером для строительства на прилегающих территориях более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, за последние два года здесь построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 90 тысяч "квадратов" жилья по реновации.Он добавил, что не только метро, но и новые дороги служат мощным стимулом к развитию районов, в которые они приходят. На прилегающей к Сокольнической линии территории было построено более 17 километров автомобильных дорог.Заммэра напомнил, что в районе строится крупнейший административно-деловой центр "Коммунарка". На участке 550 гектаров предполагается возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости.

https://realty.ria.ru/20210804/metro-1744315290.html

коммунарка (москва)

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочкарев, коммунарка (москва), новая москва, стройкомплекс москвы