https://ria.ru/20210924/merkel-1751624315.html

Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке

Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке - РИА Новости, 24.09.2021

Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке

Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:47

2021-09-24T13:47

2021-09-24T13:47

в мире

германия

ангела меркель

мекленбург-передняя померания

северный рейн-вестфалия

армин лашет

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.Как свидетельствуют опубликованные в пятницу фотографии, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела. "Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", - сказала она.Во вторник Меркель вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в городе Штральзунде в Мекленбурге-Передней Померании приняла участие в одном из последних крупных митингов в предвыборной кампании. Меркель простилась с избирателями округа, из которого восемь раз получала прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе, Меркель не претендует на новый срок в должности.

https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html

https://ria.ru/20210912/merkel-1749777760.html

германия

мекленбург-передняя померания

северный рейн-вестфалия

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в мире, германия, ангела меркель, мекленбург-передняя померания, северный рейн-вестфалия, армин лашет