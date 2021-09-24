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Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке - РИА Новости, 24.09.2021
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:47
2021-09-24T13:47
в мире
германия
ангела меркель
мекленбург-передняя померания
северный рейн-вестфалия
армин лашет
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.Как свидетельствуют опубликованные в пятницу фотографии, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела. "Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", - сказала она.Во вторник Меркель вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в городе Штральзунде в Мекленбурге-Передней Померании приняла участие в одном из последних крупных митингов в предвыборной кампании. Меркель простилась с избирателями округа, из которого восемь раз получала прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе, Меркель не претендует на новый срок в должности.
https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html
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в мире, германия, ангела меркель, мекленбург-передняя померания, северный рейн-вестфалия, армин лашет
13:47 24.09.2021
 
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке

Канцлера Германии Ангелу Меркель клюнул попугай, когда она кормила птиц в парке

© AFP 2021 / dpa/Georg WendtКанцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов
Канцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Как свидетельствуют опубликованные в пятницу фотографии, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 11:09
Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ
Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела. "Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", - сказала она.
Во вторник Меркель вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в городе Штральзунде в Мекленбурге-Передней Померании приняла участие в одном из последних крупных митингов в предвыборной кампании. Меркель простилась с избирателями округа, из которого восемь раз получала прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе, Меркель не претендует на новый срок в должности.
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В миреГерманияАнгела МеркельМекленбург-Передняя ПомеранияСеверный Рейн-ВестфалияАрмин Лашет
 
 
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