https://ria.ru/20210924/merkel-1751624315.html
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке - РИА Новости, 24.09.2021
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:47
2021-09-24T13:47
2021-09-24T13:47
в мире
германия
ангела меркель
мекленбург-передняя померания
северный рейн-вестфалия
армин лашет
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.Как свидетельствуют опубликованные в пятницу фотографии, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела. "Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", - сказала она.Во вторник Меркель вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в городе Штральзунде в Мекленбурге-Передней Померании приняла участие в одном из последних крупных митингов в предвыборной кампании. Меркель простилась с избирателями округа, из которого восемь раз получала прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе, Меркель не претендует на новый срок в должности.
https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html
https://ria.ru/20210912/merkel-1749777760.html
германия
мекленбург-передняя померания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ангела меркель, мекленбург-передняя померания, северный рейн-вестфалия, армин лашет
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
Канцлера Германии Ангелу Меркель клюнул попугай, когда она кормила птиц в парке