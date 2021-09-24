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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/matvienko-1751581300.html
Матвиенко: Запрет современной музыки допустим только при нарушениях закона
Матвиенко: Запрет современной музыки допустим только при нарушениях закона - РИА Новости, 24.09.2021
Матвиенко: Запрет современной музыки допустим только при нарушениях закона
Метод запретов в современной музыке, духовная ценность некоторых форм которой подчас является сомнительной, должен применяться только тогда, когда нарушаются... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:25
2021-09-24T11:25
культура
дмитрий шостакович
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
совет федерации рф
валентина матвиенко
новости культуры
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Метод запретов в современной музыке, духовная ценность некоторых форм которой подчас является сомнительной, должен применяться только тогда, когда нарушаются нормы закона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В культурной жизни нашего общества музыка занимает важное место. Особенно большой интерес к ней проявляют подростки, молодежь. Диапазон форм, жанров, стилей музыки сейчас огромен как никогда. Художественная, духовная ценность некоторых из них, мягко говоря, сомнительна. Тем не менее, на мой взгляд, метод запретов в этой сфере должен быть исключением, а не правилом, применяться только тогда, когда нарушается норма закона", - написала она в опубликованном на сайте Совфеда блоге, посвященном 115-й годовщине со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.При этом спикер СФ подчеркнула, что в России художник полностью свободен в своем творчестве, а к талантам проявляется забота и терпимость.Она считает, что государству и обществу следует предпринять шаги по совершенствованию музыкального образования и просвещения школьников, молодежи. "Это необходимо для того, чтобы они не ограничивались тем, что принято называть массовой культурой, шоу бизнесом, а знали, что есть и совсем другая музыка, возвышающая человека, обращенная к лучшему в нем", - полагает политик.По ее словам, речь не идет о принуждении. "Человек имеет право сам решать, что ему слушать. Но для этого он должен иметь представление о мире музыки в целом. И в первую очередь - о классической отечественной музыке, которая воплощает такие базовые ценности российской культуры, как гуманизм, нравственность, справедливость, красота", - заявила Матвиенко.В связи с этим она предложила Минкульту и Минпросвещения, а также Российской академии образования следует подумать над совершенствованием музыкального образования и просвещения в стране.Также Матвиенко отметила, что можно подумать и над учреждением госпремии имени Шостаковича, присуждаемой гражданам, творческим коллективам, организациям России и зарубежных государств за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства, музыкального образования, концертной деятельности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/morgenshtern-1751493771.html
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дмитрий шостакович, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), совет федерации рф, валентина матвиенко, новости культуры
11:25 24.09.2021
 
Матвиенко: Запрет современной музыки допустим только при нарушениях закона

Валентина Матвиенко: Запрет современной музыки допустим только при нарушениях закона

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Метод запретов в современной музыке, духовная ценность некоторых форм которой подчас является сомнительной, должен применяться только тогда, когда нарушаются нормы закона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В культурной жизни нашего общества музыка занимает важное место. Особенно большой интерес к ней проявляют подростки, молодежь. Диапазон форм, жанров, стилей музыки сейчас огромен как никогда. Художественная, духовная ценность некоторых из них, мягко говоря, сомнительна. Тем не менее, на мой взгляд, метод запретов в этой сфере должен быть исключением, а не правилом, применяться только тогда, когда нарушается норма закона", - написала она в опубликованном на сайте Совфеда блоге, посвященном 115-й годовщине со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.
При этом спикер СФ подчеркнула, что в России художник полностью свободен в своем творчестве, а к талантам проявляется забота и терпимость.
"Для российского государства, для общества талантливый человек, а тем более гений, - ценнейшее достояние. Бесспорно, с такими людьми подчас нелегко, так как им тесно в привычных рамках. Но именно они идут в авангарде прогресса, двигают вперед свою страну. С талантами надо работать, проявляя внимание, заботу, терпимость", - убеждена Матвиенко.
Она считает, что государству и обществу следует предпринять шаги по совершенствованию музыкального образования и просвещения школьников, молодежи. "Это необходимо для того, чтобы они не ограничивались тем, что принято называть массовой культурой, шоу бизнесом, а знали, что есть и совсем другая музыка, возвышающая человека, обращенная к лучшему в нем", - полагает политик.
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По ее словам, речь не идет о принуждении. "Человек имеет право сам решать, что ему слушать. Но для этого он должен иметь представление о мире музыки в целом. И в первую очередь - о классической отечественной музыке, которая воплощает такие базовые ценности российской культуры, как гуманизм, нравственность, справедливость, красота", - заявила Матвиенко.
В связи с этим она предложила Минкульту и Минпросвещения, а также Российской академии образования следует подумать над совершенствованием музыкального образования и просвещения в стране.
Также Матвиенко отметила, что можно подумать и над учреждением госпремии имени Шостаковича, присуждаемой гражданам, творческим коллективам, организациям России и зарубежных государств за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства, музыкального образования, концертной деятельности.
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КультураДмитрий ШостаковичМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоНовости культуры
 
 
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