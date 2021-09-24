https://ria.ru/20210924/matkapital-1751599059.html
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год - РИА Новости, 24.09.2021
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:19
2021-09-24T12:19
2021-09-24T12:19
общество
татьяна голикова
материнский капитал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451377_0:278:3148:2048_1920x0_80_0_0_2a0146ae26bf79839ce8c1652c1dbd81.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.Она уточнила, что в случае рождения второго и последующего детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.
https://ria.ru/20210913/matkapital-1749793952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451377_68:316:2378:2048_1920x0_80_0_0_ed4c768f434e8f813ef432f83b2fe586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, материнский капитал, россия
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год
Вице-премьер Голикова назвала прогнозируемый размер маткапитала на 2024 год