https://ria.ru/20210924/matkapital-1751599059.html

В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год

В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год - РИА Новости, 24.09.2021

В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:19

2021-09-24T12:19

2021-09-24T12:19

общество

татьяна голикова

материнский капитал

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.Она уточнила, что в случае рождения второго и последующего детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.

https://ria.ru/20210913/matkapital-1749793952.html

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общество, татьяна голикова, материнский капитал, россия