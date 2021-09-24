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В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год - РИА Новости, 24.09.2021
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:19
2021-09-24T12:19
общество
татьяна голикова
материнский капитал
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.Она уточнила, что в случае рождения второго и последующего детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.
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общество, татьяна голикова, материнский капитал, россия
12:19 24.09.2021
 
В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год

Вице-премьер Голикова назвала прогнозируемый размер маткапитала на 2024 год

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка на Михайловской набережной в Новосибирске
Девушка на Михайловской набережной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Она уточнила, что в случае рождения второго и последующего детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.
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ОбществоТатьяна ГоликоваМатеринский капиталРоссия
 
 
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