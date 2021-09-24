https://ria.ru/20210924/mask-1751690990.html
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались - РИА Новости, 24.09.2021
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались
Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:46
2021-09-24T18:46
2021-09-24T19:47
шоубиз
любовь
дмитрий рогозин
spacex
знаменитости
илон маск
граймс (клэр буше)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751691203_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_b27c73f017a1bc8df8fb52c080e39f29.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six.По его словам, одной из причин разрыва стало то, что им с Граймс приходилось жить на два города: основатель SpaceX часто бывает в Техасе, где находится завод его компании, а певица в основном работает в Лос-Анджелесе.О том, что Маск и Граймс стали парой, СМИ сообщили весной 2018 года. В мае 2020-го они стали родителями. Это первый ребенок певицы, а у миллиардера уже есть пять детей от первой жены Жюстин Уилсон. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позднее имя пришлось поменять на X Æ A-Xii.
https://ria.ru/20210920/opyat-1750984696.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751691203_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d1d1bc18da28cb089fc03ff113a0b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, дмитрий рогозин, spacex, знаменитости, илон маск, граймс (клэр буше)
18:46 24.09.2021 (обновлено: 19:47 24.09.2021)
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались
Илон Маск и певица Граймс расстались после трех лет отношений