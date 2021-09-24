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СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались - РИА Новости, 24.09.2021
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались
Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:46
2021-09-24T19:47
шоубиз
любовь
дмитрий рогозин
spacex
знаменитости
илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six.По его словам, одной из причин разрыва стало то, что им с Граймс приходилось жить на два города: основатель SpaceX часто бывает в Техасе, где находится завод его компании, а певица в основном работает в Лос-Анджелесе.О том, что Маск и Граймс стали парой, СМИ сообщили весной 2018 года. В мае 2020-го они стали родителями. Это первый ребенок певицы, а у миллиардера уже есть пять детей от первой жены Жюстин Уилсон. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позднее имя пришлось поменять на X Æ A-Xii.
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любовь, дмитрий рогозин, spacex, знаменитости, илон маск, граймс (клэр буше)
18:46 24.09.2021 (обновлено: 19:47 24.09.2021)
 
СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались

Илон Маск и певица Граймс расстались после трех лет отношений

© AP Photo / Invision/Charles SykesПевица Граймс и Илон Маск
Певица Граймс и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six.

"Мы в процессе расставания, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях", — рассказал изданию Маск.

По его словам, одной из причин разрыва стало то, что им с Граймс приходилось жить на два города: основатель SpaceX часто бывает в Техасе, где находится завод его компании, а певица в основном работает в Лос-Анджелесе.
О том, что Маск и Граймс стали парой, СМИ сообщили весной 2018 года. В мае 2020-го они стали родителями. Это первый ребенок певицы, а у миллиардера уже есть пять детей от первой жены Жюстин Уилсон. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позднее имя пришлось поменять на X Æ A-Xii.
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