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СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались

СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались - РИА Новости, 24.09.2021

СМИ: Илон Маск и певица Граймс расстались

Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:46

2021-09-24T18:46

2021-09-24T19:47

шоубиз

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дмитрий рогозин

spacex

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илон маск

граймс (клэр буше)

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений, пишет Page Six.По его словам, одной из причин разрыва стало то, что им с Граймс приходилось жить на два города: основатель SpaceX часто бывает в Техасе, где находится завод его компании, а певица в основном работает в Лос-Анджелесе.О том, что Маск и Граймс стали парой, СМИ сообщили весной 2018 года. В мае 2020-го они стали родителями. Это первый ребенок певицы, а у миллиардера уже есть пять детей от первой жены Жюстин Уилсон. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позднее имя пришлось поменять на X Æ A-Xii.

https://ria.ru/20210920/opyat-1750984696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, дмитрий рогозин, spacex, знаменитости, илон маск, граймс (клэр буше)