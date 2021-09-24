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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/mandat-1751699831.html
Кировский губернатор объяснил, почему передал свой мандат Бутиной
Кировский губернатор объяснил, почему передал свой мандат Бутиной - РИА Новости, 24.09.2021
Кировский губернатор объяснил, почему передал свой мандат Бутиной
Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев рассказал РИА Новости, что передал свой мандат депутата... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:17
2021-09-24T19:17
выборы в государственную думу
политика
сша
кировская область
единая россия
госдума рф
игорь васильев
мария бутина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев рассказал РИА Новости, что передал свой мандат депутата Госдумы члену Общественной палаты РФ Марии Бутиной, поскольку своей работой она заслужила доверие кировчан.Как информирует региональное отделение партии, Васильев отказался от мандата депутата Госдумы РФ – его заявление об этом направят в Центральную избирательную комиссию РФ. Мандат передан Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва, которая идет второй в региональном списке партии "Единая Россия"."Мы с Марией Бутиной и коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, умением претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии ЕР. Один из них - это модернизация образовательной среды, повышение престижа учительской профессии. Мария из семьи учителей, она сама по профессии учитель… Она одна из тех людей, которые вносят большой вклад в развитие народного образования в области и в стране в целом", - сказал агентству Васильев.Всего Кировскую область от "Единой России" в Госдуме будут представлять три депутата. В ходе состоявшихся выборов в Госдуму "Единая Россия" в Кировской области набрала 29,57%. В обоих округах - № 105 и № 106 – с большим отрывом победили кандидаты от партии Рахим Азимов и Олег Валенчук."У нас впервые получилось такое большое представительство – три действующих депутата от партии "Единая Россия" представляют не самую большую в стране Кировскую область, что говорит о высоком доверии избирателей", - отметил Васильев.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию. В мае Бутина победила в партийном отборе для участия в выборах в Госдуму от Кировской области. Она пообещала, что при формировании своей программы будет исходить из пожеланий жителей области.
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
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политика, сша, кировская область, единая россия, госдума рф, игорь васильев, мария бутина, россия
19:17 24.09.2021
 
Кировский губернатор объяснил, почему передал свой мандат Бутиной

Кировский губернатор объяснил, почему передал свой мандат в Госдуму Марии Бутиной

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев рассказал РИА Новости, что передал свой мандат депутата Госдумы члену Общественной палаты РФ Марии Бутиной, поскольку своей работой она заслужила доверие кировчан.
Как информирует региональное отделение партии, Васильев отказался от мандата депутата Госдумы РФ – его заявление об этом направят в Центральную избирательную комиссию РФ. Мандат передан Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва, которая идет второй в региональном списке партии "Единая Россия".
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"Мы с Марией Бутиной и коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, умением претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии ЕР. Один из них - это модернизация образовательной среды, повышение престижа учительской профессии. Мария из семьи учителей, она сама по профессии учитель… Она одна из тех людей, которые вносят большой вклад в развитие народного образования в области и в стране в целом", - сказал агентству Васильев.
Всего Кировскую область от "Единой России" в Госдуме будут представлять три депутата. В ходе состоявшихся выборов в Госдуму "Единая Россия" в Кировской области набрала 29,57%. В обоих округах - № 105 и № 106 – с большим отрывом победили кандидаты от партии Рахим Азимов и Олег Валенчук.
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"У нас впервые получилось такое большое представительство – три действующих депутата от партии "Единая Россия" представляют не самую большую в стране Кировскую область, что говорит о высоком доверии избирателей", - отметил Васильев.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию. В мае Бутина победила в партийном отборе для участия в выборах в Госдуму от Кировской области. Она пообещала, что при формировании своей программы будет исходить из пожеланий жителей области.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСШАКировская областьЕдиная РоссияГосдума РФИгорь ВасильевМария БутинаРоссия
 
 
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