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Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:38
2021-09-24T15:38
2021-09-24T15:38
выборы в государственную думу
политика
курская область
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роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания."Принял решение отказаться от мандатов депутата Госдумы и Курской областной думы. При этом, поскольку в региональном парламенте явное большинство за "Единой Россией", я не снимаю с себя ответственность за реализацию "Народной программы" партии. Все наказы избирателей должны быть исполнены. Нацелен на тесную работу с коллегами, чтобы оправдать ожидания курян", - процитировал РИА Новости слова Старовойта представитель областной администрации.Старовойт возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Партия в Курской области набрала 43,48%. Также губернатор шел первым номером в списке "Единой России" на выборах в областную думу, где партия набрала 42,97%.
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
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политика, курская область, курская областная дума, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, роман старовойт, россия
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Курской области Старовойт отказался от мандатов депутата Госдумы и заксобрания