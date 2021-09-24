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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/mandat-1751652010.html
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:38
2021-09-24T15:38
выборы в государственную думу
политика
курская область
курская областная дума
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания."Принял решение отказаться от мандатов депутата Госдумы и Курской областной думы. При этом, поскольку в региональном парламенте явное большинство за "Единой Россией", я не снимаю с себя ответственность за реализацию "Народной программы" партии. Все наказы избирателей должны быть исполнены. Нацелен на тесную работу с коллегами, чтобы оправдать ожидания курян", - процитировал РИА Новости слова Старовойта представитель областной администрации.Старовойт возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Партия в Курской области набрала 43,48%. Также губернатор шел первым номером в списке "Единой России" на выборах в областную думу, где партия набрала 42,97%.
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
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политика, курская область, курская областная дума, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, роман старовойт, россия
15:38 24.09.2021
 
Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Курской области Старовойт отказался от мандатов депутата Госдумы и заксобрания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания.
"Принял решение отказаться от мандатов депутата Госдумы и Курской областной думы. При этом, поскольку в региональном парламенте явное большинство за "Единой Россией", я не снимаю с себя ответственность за реализацию "Народной программы" партии. Все наказы избирателей должны быть исполнены. Нацелен на тесную работу с коллегами, чтобы оправдать ожидания курян", - процитировал РИА Новости слова Старовойта представитель областной администрации.
Старовойт возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Партия в Курской области набрала 43,48%. Также губернатор шел первым номером в списке "Единой России" на выборах в областную думу, где партия набрала 42,97%.
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