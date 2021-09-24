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Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021

Курский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:38

2021-09-24T15:38

2021-09-24T15:38

выборы в государственную думу

политика

курская область

курская областная дума

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы РФ, а также от мандата депутата регионального заксобрания."Принял решение отказаться от мандатов депутата Госдумы и Курской областной думы. При этом, поскольку в региональном парламенте явное большинство за "Единой Россией", я не снимаю с себя ответственность за реализацию "Народной программы" партии. Все наказы избирателей должны быть исполнены. Нацелен на тесную работу с коллегами, чтобы оправдать ожидания курян", - процитировал РИА Новости слова Старовойта представитель областной администрации.Старовойт возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Партия в Курской области набрала 43,48%. Также губернатор шел первым номером в списке "Единой России" на выборах в областную думу, где партия набрала 42,97%.

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

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политика, курская область, курская областная дума, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, роман старовойт, россия