https://ria.ru/20210924/mandat-1751634119.html

Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму

Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму

Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от "Единой России", по итогам выборов не получает мандат депутата Госдумы, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:24

2021-09-24T14:24

2021-09-24T14:33

политика

единая россия

владимир машков

россия

выборы в государственную думу

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от "Единой России", по итогам выборов не получает мандат депутата Госдумы, заявил РИА Новости источник в ЕР."До Владимира Львовича очередь не доходит", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов.Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, владимир машков, россия, госдума рф, выборы в государственную думу