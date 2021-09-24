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Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму
Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму
Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от "Единой России", по итогам выборов не получает мандат депутата Госдумы, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:24
2021-09-24T14:24
2021-09-24T14:33
политика
единая россия
владимир машков
россия
выборы в государственную думу
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от "Единой России", по итогам выборов не получает мандат депутата Госдумы, заявил РИА Новости источник в ЕР."До Владимира Львовича очередь не доходит", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов.Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.
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политика, единая россия, владимир машков, россия, госдума рф, выборы в государственную думу
14:24 24.09.2021 (обновлено: 14:33 24.09.2021)
Источник: Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму
Источник: народный артист России Владимир Машков не получил мандат депутата Госдумы