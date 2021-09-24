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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму
Мнение избирателей и интересы регионов учитываются при распределении думских мандатов, но право распоряжаться мандатом, в том числе отказаться от него, остается РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:34
2021-09-24T13:34
выборы в государственную думу
политика
единая россия
андрей бочаров
александр никитин
глеб никитин
сергей перминов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мнение избирателей и интересы регионов учитываются при распределении думских мандатов, но право распоряжаться мандатом, в том числе отказаться от него, остается за самим кандидатом, заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.Ранее от своих мандатов депутата Государственной думы отказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который возглавлял региональную группу №22 от "Единой России", губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший список 46 региональной группы кандидатов "Единой России", тамбовский губернатор Александр Никитин, возглавлявший 28 региональную группу. Также отказался от мандата депутата Госдумы лидер кубанского списка ЕР, главный врач краевой больницы Владимир Порханов и ряд других. В СМИ также сообщалось об отказе первой тройки списка от Оренбургской области, включая губернатора Дениса Паслера, что якобы вызвало вопросы у общественности."Право распоряжения мандатами остается за кандидатами и учитывает основные партийные цели - реализацию принятой в интересах всей страны народной программы развития. Консультации с партией продолжаются. Все принимаемые решения будут учитывать, в первую очередь, мнение избирателей, доверивших свои голоса нашим кандидатам. Интересы регионов",- сказал Перминов, отвечая на вопрос, фиксирует ли "Единая Россия" вопросы общественности из-за отказа кандидатов от мандатов и остается ли право распоряжаться мандатами за кандидатами."Мы, как команда, сделаем все для практической реализации намеченных планов",- подчеркнул замсекретаря генсовета партии.
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политика, единая россия, андрей бочаров, александр никитин, глеб никитин, сергей перминов
13:34 24.09.2021
 
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму

Замсекретаря генсовета ЕР Перминов: право распоряжаться мандатом остается у кандидата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мнение избирателей и интересы регионов учитываются при распределении думских мандатов, но право распоряжаться мандатом, в том числе отказаться от него, остается за самим кандидатом, заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Ранее от своих мандатов депутата Государственной думы отказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который возглавлял региональную группу №22 от "Единой России", губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший список 46 региональной группы кандидатов "Единой России", тамбовский губернатор Александр Никитин, возглавлявший 28 региональную группу. Также отказался от мандата депутата Госдумы лидер кубанского списка ЕР, главный врач краевой больницы Владимир Порханов и ряд других. В СМИ также сообщалось об отказе первой тройки списка от Оренбургской области, включая губернатора Дениса Паслера, что якобы вызвало вопросы у общественности.
"Право распоряжения мандатами остается за кандидатами и учитывает основные партийные цели - реализацию принятой в интересах всей страны народной программы развития. Консультации с партией продолжаются. Все принимаемые решения будут учитывать, в первую очередь, мнение избирателей, доверивших свои голоса нашим кандидатам. Интересы регионов",- сказал Перминов, отвечая на вопрос, фиксирует ли "Единая Россия" вопросы общественности из-за отказа кандидатов от мандатов и остается ли право распоряжаться мандатами за кандидатами.
"Мы, как команда, сделаем все для практической реализации намеченных планов",- подчеркнул замсекретаря генсовета партии.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияАндрей БочаровАлександр НикитинГлеб НикитинСергей Перминов
 
 
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