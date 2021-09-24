https://ria.ru/20210924/lavrov-1751690100.html
Лавров обсудил с президентом Кипра двусторонние отношения
Лавров обсудил с президентом Кипра двусторонние отношения - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров обсудил с президентом Кипра двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом перспективы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:26
2021-09-24T18:26
2021-09-24T18:26
оон
сергей лавров
никос анастасиадис
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом перспективы развития российско-кипрских отношений.Отмечается, что стороны "приветствовали возобновление регулярного авиасообщения между странами".
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оон, сергей лавров, никос анастасиадис, россия
Лавров обсудил с президентом Кипра двусторонние отношения
Глава МИД Лавров обсудил с президентом Кипра Анастасиадисом двусторонние отношения