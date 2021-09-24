https://ria.ru/20210924/lavrov-1751688998.html

Лавров встретился с руководителями еврейской общины США

Лавров встретился с руководителями еврейской общины США - РИА Новости, 24.09.2021

Лавров встретился с руководителями еврейской общины США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с руководителями еврейской общины США. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:20

2021-09-24T18:20

2021-09-24T18:20

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с руководителями еврейской общины США."23 сентября в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров провел встречу с руководителями организаций еврейской общины США", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны обсудили вопросы российско-американских отношений и ряд международных тем, а также "совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны".

https://ria.ru/20210924/lavrov-1751676879.html

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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, россия