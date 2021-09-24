https://ria.ru/20210924/lavrov-1751676879.html

В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра

В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра - РИА Новости, 24.09.2021

В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:34

2021-09-24T17:34

2021-09-24T17:34

в мире

нью-йорк (город)

сергей лавров

никос анастасиадис

никос христодулидис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750399162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adab49c111bf54c67418d0d4430d13b9.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом."Я очень рад видеть вас в хорошей форме, в хорошем настроении, несмотря ни на что", - сказал Лавров, открывая встречу.Он также обратился к министру иностранных дел Кипра Никосу Христодулидису: "Вы ведь приезжаете в октябре?", в ответ Христодулидис утвердительно кивнул.

https://ria.ru/20210918/turtsiya-1750656807.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, никос анастасиадис, никос христодулидис