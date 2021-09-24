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В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра
В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра - РИА Новости, 24.09.2021
В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:34
2021-09-24T17:34
2021-09-24T17:34
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никос христодулидис
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом."Я очень рад видеть вас в хорошей форме, в хорошем настроении, несмотря ни на что", - сказал Лавров, открывая встречу.Он также обратился к министру иностранных дел Кипра Никосу Христодулидису: "Вы ведь приезжаете в октябре?", в ответ Христодулидис утвердительно кивнул.
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в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, никос анастасиадис, никос христодулидис
В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова и президента Кипра
В Нью-Йорке начались переговоры главы МИД Лаврова и президента Кипра Анастасиадиса