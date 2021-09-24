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В Россельхознадзоре рассказали о недовольстве Китая из-за поставок курицы
В Россельхознадзоре рассказали о недовольстве Китая из-за поставок курицы - РИА Новости, 24.09.2021
В Россельхознадзоре рассказали о недовольстве Китая из-за поставок курицы
Главное таможенное управление Китая предупредило о недопустимости поставок из России несоответствующих требованиям куриных лап, с российскими экспортерами и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:59
2021-09-24T19:59
экономика
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главное таможенное управление Китая предупредило о недопустимости поставок из России несоответствующих требованиям куриных лап, с российскими экспортерами и региональными ветслужбами будет проведена работа по этому поводу, говорится в сообщении Россельхознадзора."В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)", - говорится в сообщении.Случаи нарушений были выявлены в августе и сентябре, и в ближайшее время в адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения российским надзорным органом всестороннего расследования причин произошедшего. "Ведомство проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов РФ", - указывает российская служба.Представители компетентного ведомства КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства. До 24 сентября 2021 года мер в отношении продукции, поступившей из России, приниматься не будет, пообещала китайская сторона.
https://ria.ru/20210924/ekonomika-1751631661.html
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экономика, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
19:59 24.09.2021
 
В Россельхознадзоре рассказали о недовольстве Китая из-за поставок курицы

Россельхознадзор: Китай выразил недовольство поставкойш куриных лап из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазделочный цех на птицефабрике "Октябрьская" в Новосибирской области
Разделочный цех на птицефабрике Октябрьская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главное таможенное управление Китая предупредило о недопустимости поставок из России несоответствующих требованиям куриных лап, с российскими экспортерами и региональными ветслужбами будет проведена работа по этому поводу, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)", - говорится в сообщении.
Случаи нарушений были выявлены в августе и сентябре, и в ближайшее время в адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения российским надзорным органом всестороннего расследования причин произошедшего. "Ведомство проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов РФ", - указывает российская служба.
Представители компетентного ведомства КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства. До 24 сентября 2021 года мер в отношении продукции, поступившей из России, приниматься не будет, пообещала китайская сторона.
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ЭкономикаКитайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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