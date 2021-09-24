https://ria.ru/20210924/kurenie-1751655802.html

Мясников назвал лучший способ бросить курить

Назван лучший способ бросить курить

Мясников назвал лучший способ бросить курить

Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:54

2021-09-24T15:54

2021-09-24T17:18

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".Медик рассказал, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут лишь три-шесть процентов человек. Однако не нужно оставлять попытки, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений.По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение подобно герою романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин."Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", — пояснил он.Телеведущий посоветовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от сигарет, и постепенно снижать потребление.Он добавил, что использование вспомогательных препаратов с никотином только растянет процесс.Также врач призвал убрать из дома все, что может напоминать о курении — например, зажигалку, и избегать даже запаха табака.Кроме того, Мясников посоветовал не использовать электронные сигареты, так как и они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.

https://ria.ru/20210922/insult-1751229053.html

https://ria.ru/20210918/myasnikov-1750655780.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, александр мясников (врач)