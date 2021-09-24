Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/kurenie-1751655802.html
Мясников назвал лучший способ бросить курить
Назван лучший способ бросить курить
Мясников назвал лучший способ бросить курить
Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:54
2021-09-24T17:18
общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90817/04/908170401_0:78:4129:2401_1920x0_80_0_0_84a014e45de2d6d4603039d4a5c64368.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".Медик рассказал, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут лишь три-шесть процентов человек. Однако не нужно оставлять попытки, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений.По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение подобно герою романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин."Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", — пояснил он.Телеведущий посоветовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от сигарет, и постепенно снижать потребление.Он добавил, что использование вспомогательных препаратов с никотином только растянет процесс.Также врач призвал убрать из дома все, что может напоминать о курении — например, зажигалку, и избегать даже запаха табака.Кроме того, Мясников посоветовал не использовать электронные сигареты, так как и они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.
https://ria.ru/20210922/insult-1751229053.html
https://ria.ru/20210918/myasnikov-1750655780.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/90817/04/908170401_458:0:4129:2753_1920x0_80_0_0_6aaf6f38fbba506fb71c263f990121a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, александр мясников (врач)
15:54 24.09.2021 (обновлено: 17:18 24.09.2021)
 
Мясников назвал лучший способ бросить курить

Врач Александр Мясников назвал эффективный способ бросить курить

© Fotolia / wasansrisawatТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Fotolia / wasansrisawat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
Медик рассказал, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут лишь три-шесть процентов человек. Однако не нужно оставлять попытки, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений.
По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение подобно герою романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин.
"Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", — пояснил он.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 05:29
Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Телеведущий посоветовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от сигарет, и постепенно снижать потребление.
Он добавил, что использование вспомогательных препаратов с никотином только растянет процесс.
Также врач призвал убрать из дома все, что может напоминать о курении — например, зажигалку, и избегать даже запаха табака.
Кроме того, Мясников посоветовал не использовать электронные сигареты, так как и они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 11:14
"Немой убийца": Мясников назвал основные ошибки гипертоников
 
ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Лента новостейМолния