https://ria.ru/20210924/kurenie-1751655802.html
Мясников назвал лучший способ бросить курить
Назван лучший способ бросить курить
Мясников назвал лучший способ бросить курить
Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:54
2021-09-24T15:54
2021-09-24T17:18
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".Медик рассказал, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут лишь три-шесть процентов человек. Однако не нужно оставлять попытки, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений.По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение подобно герою романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин."Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", — пояснил он.Телеведущий посоветовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от сигарет, и постепенно снижать потребление.Он добавил, что использование вспомогательных препаратов с никотином только растянет процесс.Также врач призвал убрать из дома все, что может напоминать о курении — например, зажигалку, и избегать даже запаха табака.Кроме того, Мясников посоветовал не использовать электронные сигареты, так как и они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.
https://ria.ru/20210922/insult-1751229053.html
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общество, александр мясников (врач)
15:54 24.09.2021 (обновлено: 17:18 24.09.2021)
Мясников назвал лучший способ бросить курить
Врач Александр Мясников назвал эффективный способ бросить курить
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Самый эффективный способ бросить курить — просто перестать это делать, не растягивая процесс во времени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире канала "Россия 1
".
Медик рассказал, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут лишь три-шесть процентов человек. Однако не нужно оставлять попытки, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений.
По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение подобно герою романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин.
"Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", — пояснил он.
Телеведущий посоветовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от сигарет, и постепенно снижать потребление.
Он добавил, что использование вспомогательных препаратов с никотином только растянет процесс.
Также врач призвал убрать из дома все, что может напоминать о курении — например, зажигалку, и избегать даже запаха табака.
Кроме того, Мясников посоветовал не использовать электронные сигареты, так как и они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.