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Житель Кубани получил срок за подрыв банкомата и кражу из него денег
Житель Кубани получил срок за подрыв банкомата и кражу из него денег - РИА Новости, 24.09.2021
Житель Кубани получил срок за подрыв банкомата и кражу из него денег
Житель Кубани получил четыре года колонии за подрыв банкомата и кражу из него денег, а также за организацию азартных игр, сообщает пресс-служба Краснодарского... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:47
2021-09-24T10:47
происшествия
кореновск
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Житель Кубани получил четыре года колонии за подрыв банкомата и кражу из него денег, а также за организацию азартных игр, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда."В Кореновске осужден мужчина, совершивший кражу из банкомата путем взрыва", - говорится в сообщении.Кроме того, подсудимый вместе со своими знакомыми обвинялся в том, что в 2019 году в Кореновске организовал работу игрового зала, в котором установил оборудование для проведения незаконных азартных игр. В суде кражу из банкомата подсудимый признал, а организацию и проведение азартных игр – нет."Ночью 4 сентября 2020 года подсудимый… вошел в помещение, где располагался банкомат и, используя заранее заготовленное и привезенное с собой оборудование, совершил его подрыв. Получив доступ к сейфовой части банкомата, подсудимый похитил из него четыре пластмассовых кассеты, которые погрузил в свой автомобиль и скрылся. Доехав до лесополосы, мужчина вытащил из кассет деньги в общей сумме 1 309 800 рублей, выбросил кассеты и направился домой в город Краснодар", - отмечается в релизе.В релизе также добавляется, что условные сроки получили знакомые осужденного."Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. С учетом смягчающих вину обстоятельств… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года", - информирует крайсуд.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20210923/bankomat-1751419176.html
https://ria.ru/20210709/krazhi-1740628609.html
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происшествия, кореновск, краснодарский край, краснодарский краевой суд
10:47 24.09.2021
 
Житель Кубани получил срок за подрыв банкомата и кражу из него денег

Житель Кубани, взорвавший банкомат и похитивший оттуда деньги, получил четыре года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Житель Кубани получил четыре года колонии за подрыв банкомата и кражу из него денег, а также за организацию азартных игр, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Кореновске осужден мужчина, совершивший кражу из банкомата путем взрыва", - говорится в сообщении.
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Кроме того, подсудимый вместе со своими знакомыми обвинялся в том, что в 2019 году в Кореновске организовал работу игрового зала, в котором установил оборудование для проведения незаконных азартных игр. В суде кражу из банкомата подсудимый признал, а организацию и проведение азартных игр – нет.
"Ночью 4 сентября 2020 года подсудимый… вошел в помещение, где располагался банкомат и, используя заранее заготовленное и привезенное с собой оборудование, совершил его подрыв. Получив доступ к сейфовой части банкомата, подсудимый похитил из него четыре пластмассовых кассеты, которые погрузил в свой автомобиль и скрылся. Доехав до лесополосы, мужчина вытащил из кассет деньги в общей сумме 1 309 800 рублей, выбросил кассеты и направился домой в город Краснодар", - отмечается в релизе.
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В релизе также добавляется, что условные сроки получили знакомые осужденного.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. С учетом смягчающих вину обстоятельств… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года", - информирует крайсуд.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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