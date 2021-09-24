https://ria.ru/20210924/krym-1751657353.html
Экс-вице-премьера Крыма обвиняют в мошенничестве
Экс-вице-премьера Крыма обвиняют в мошенничестве - РИА Новости, 24.09.2021
Экс-вице-премьера Крыма обвиняют в мошенничестве
Бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:02
2021-09-24T16:02
2021-09-24T16:05
происшествия
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды, говорится в материалах дела, оглашенных в ходе заседания.В ходе заседания судья Денис Диденко зачитал материалы следствия, сказав, что дело касается "строительства водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла". Он упомянул, что стройка велась компанией "Мастер юг".Кабанов в своем слове также сказал, что речь идет о строительстве водовода к Симферополю, но хищений средств не признал.Ранее следователь в ходе заседания сообщил, что Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве, по версии следствия, они похитили из бюджета более 57 миллионов рублей.Ивановский водовод – артезианский водозабор, от которого в 2020 году к гидроузлу Межгорное под Симферополем была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.
https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html
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происшествия, республика крым, симферополь
16:02 24.09.2021 (обновлено: 16:05 24.09.2021)
Экс-вице-премьера Крыма обвиняют в мошенничестве
Экс-вице-премьера Крыма Кабанова обвиняют в мошенничестве при строительстве водопровода
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости.
Бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю
в 2020 году, страдавшему от нехватки воды, говорится в материалах дела, оглашенных в ходе заседания.
В ходе заседания судья Денис Диденко зачитал материалы следствия, сказав, что дело касается "строительства водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла". Он упомянул, что стройка велась компанией "Мастер юг".
Кабанов в своем слове также сказал, что речь идет о строительстве водовода к Симферополю, но хищений средств не признал.
Ранее следователь в ходе заседания сообщил, что Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве, по версии следствия, они похитили из бюджета более 57 миллионов рублей.
Ивановский водовод – артезианский водозабор, от которого в 2020 году к гидроузлу Межгорное под Симферополем была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.