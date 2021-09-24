15:23 24.09.2021 (обновлено: 15:51 24.09.2021)
Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в хищении
Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в хищении более 57 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, он и его подельники похитили более 57 миллионов бюджетных средств, сообщил следователь в ходе судебного заседания.
"Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного по ч. 4, ст. 159 УК РФ… Кабанов, Храмов (экс-министр строительства - ред.) и Журавлев (представитель подрядчика - ред.), действуя в составе лиц по предварительному сговору, совершили хищении средств в объеме 57,5 миллионов рублей", – сказал следователь.
На вопрос о том, какой статус у Кабанова, присутствующий на заседании прокурор ответил: "Обвиняемый".
Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя.
ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.