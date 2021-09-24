https://ria.ru/20210924/krym-1751648301.html

Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в хищении

Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в хищении - РИА Новости, 24.09.2021

Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в хищении

Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, он и его подельники похитили более 57 миллионов бюджетных... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:51

республика крым

сергей аксенов (политик)

виталий нахлупин

россия

евгений кабанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, он и его подельники похитили более 57 миллионов бюджетных средств, сообщил следователь в ходе судебного заседания."Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного по ч. 4, ст. 159 УК РФ… Кабанов, Храмов (экс-министр строительства - ред.) и Журавлев (представитель подрядчика - ред.), действуя в составе лиц по предварительному сговору, совершили хищении средств в объеме 57,5 миллионов рублей", – сказал следователь.На вопрос о том, какой статус у Кабанова, присутствующий на заседании прокурор ответил: "Обвиняемый".Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя.ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210923/khischenie-1751405991.html

республика крым

россия

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республика крым, сергей аксенов (политик), виталий нахлупин, россия, евгений кабанов